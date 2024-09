Harga Bahan Pokok yang Naik Hari Ini: Beras, Bawang, Daging Sapi hingga Minyak Goreng

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sebagian bahan pokok terpantau naik per hari ini, Rabu, 11 September 2024. Komoditas pangan tersebut antara lain beras premium, kedelai biji kering (impor), bawang merah, bawang putih bonggol, daging sapi murni, gula, minyak goreng kemasan sederhana, ikan kembung, tepung terigu, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan panel harga pangan yang tayang pada laman website Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium naik sebesar 0,06 persen menjadi Rp 15.540 per kilogram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Lain halnya dengan harga beras medium yang justru mengalami penurunan sebesar 0,29 persen menjadi Rp 13.550 per kilogram.

Harga bahan pokok lainnya yang juga naik adalah bawang putih dan bawang merah bonggol. Harga bawang merah naik sebesar 0,19 persen menjadi Rp 26.310 per kilogram dan harga bawang putih bonggol naik sebesar 0,76 persen menjadi Rp 40.020 per kilogram.

Lebih lanjut, harga gula konsumsi mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen menjadi Rp 17.870 per kilogram dan minyak goreng kemasan sederhana naik sebesar 0,06 persen menjadi Rp 18.120 per kilogram. Namun, harga minyak goreng curah terpantau turun sebesar 0,025 persen menjadi Rp 16.230 per kilogram.

Tak hanya itu, beberapa jenis bahan pangan sumber protein juga mengalami kenaikan. Daging sapi murni naik sebesar 0,14 persen menjadi Rp 135.050 per kilogram dan ikan kembung naik 0,8 persen menjadi Rp 37.580 per kilogram.

Berbanding terbalik, harga daging ayam ras, telur ayam ras, ikan tongkol, dan ikan bandeng justru mengalami penurunan. Daging ayam ras turun sebesar 1,39 persen menjadi Rp 34.150 per kilogram, ikan tongkol turun 0,22 persen menjadi Rp 31.680 per kilogram, dan ikan bandeng turun 0,03 persen menjadi Rp 33.420 per kilogram.

