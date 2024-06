Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok di Kalimantan Hampir Sama dengan Jawa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau harga di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu, 26 Juni 2024. Jokowi tak menyangka harga bahan pokok di Kalimantan relatif baik. “Tadi bawang merah 40 (ribu per kg), bawang putih 40 ribu, ayam 38 ribu, ya sama dengan di Jawa, bagus. Yang saya lihat tadi bagus. Cabai juga tadi 45 (ribu per kg), cabai rawit juga bagus, sama seperti di Jawa, bagus," ucap Jokowi dalam keterangan pers di Desa Bapeang, dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Jokowi menyebut distribusi bahan pangan dari Jawa ke Kalimantan berjalan lancar, meskipun bahannya dipasok dari Jawa. "Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama (dengan Jawa)," ucapnya.

Data Badan Pangan Nasional pada Rabu pagi, 26 Juni 2024, menunjukan harga pangan di Jawa Tengah relatif turun hari ini dibanding kemarin. Misalnya bahwan pokok yang disebut Jokowi, Bawang Putih Bonggol Rp36.760 per kilogram, Bawang Merah Rp36.520 per kilogram, Daging Ayam Ras Rp36.070 per kilogram, dan Cabai Merah Keriting Rp37.570 per kilogram.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kepada sejumlah pedagang pasar. Tak hanya itu, Eks Gubernur Jakarta ini juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memadati pasar tersebut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, urut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya.

Jokowi bertolak ke Kalimantan tengah sejak Rabu pagi. Eks Wali Kota Solo akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Katingan setelah Kabupaten Kotawaringin Timur. Di Kotawaringin Timur, Jokowi juga meninjau pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian.

Di Kabupaten Katingan, Jokowi akan menyerahkan bantuan untuk para pedagang Pasar Pata dan meninjau fasilitas serta layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar. Selanjutnya, Eks Gubernur Jakarta akan menuju Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya untuk mengecek stok beras sekaligus menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat.

