KA Logawa Gunakan Rangkaian Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation Buatan PT INKA

Iklan

TEMPO.CO, Jember - KA Logawa relasi Jember - Purwokerto PP akan mulai menggunakan rangkaian kereta ekonomi Stainless Steel New Generation pada Kamis, 19 September 2024. Rangkaian itu diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun.

Sebelumnya KA Logawa menggunakan sarana kereta Kelas Bisnis dan Ekonomi 106 Tempat Duduk dengan sandaran tegak. Mulai keberangkatan tanggal 19 September dari Stasiun Jember, KA Logawa mengunakan rangkaian Stainless Steel New Generation.

Baca juga: KAI Sebut Jumlah Penumpang Kereta Api di Daop 6 Yogyakarta saat Libur Panjang Melonjak 33 Persen

“Sarana yang akan digunakan untuk rangkaian KA Logawa ini merupakan kereta ekonomi terbaru yang diproduksi oleh PT INKA di Madiun,” kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro dalam keterangan tertulis yang diterima TEMPO, Selasa, 17 September 2024.

Cahyo mengatakan penggunaan kereta produksi PT INKA, ini sebagai wujud dukungan KAI terhadap industri manufaktur dalam negeri. Selain itu juga mendorong optimalisasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena dalam proses pembuatannya, PT INKA juga menggandeng industri-industri kecil dalam negeri lainnya. Sehingga pemesanan kereta api yang dilakukan oleh KAI ke PT INKA turut mendukung tumbuhnya industri strategis nasional.

Adanya perubahan sarana, tentu berdampak pada kapasitas tempat duduk yang tersedia. Jika sebelumnya dalam sekali jalan KA Logawa membawa 3 kereta kelas bisnis dan 5 kereta ekonomi 106 tempat duduk dengan total kapasitas mencapai 722 tempat duduk. Setelah dilakukan perubahan rangkaian maka sekali jalan KA Logawa membawa 8 kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation dengan kapasitas masing-masing keretanya sebanyak 72 tempat duduk, sehingga total kapasitasnya menjadi 576 tempat duduk.

Pada rangkaian baru KA Logawa yang diberangkatkan dari Stasiun Jember pukul 06.15 WIB tersebut memiliki beberapa kelebihan, diantaranya tempat duduk yang dapat diatur sudut kemiringan sandarannya, selain itu juga jarak antar kursi yang lebih luas, dan arah kursi dapat diatur sesuai dengan arah laju kereta api.

“Selain terminal listrik yang terdapat pada dinding, juga terdapat terminal USB di bawah handrest yang bisa digunakan untuk mengisi daya gawai para penumpang,” ujar Cahyo.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Disamping itu pada rangkaian KA Logawa Stainless Steel New Generation juga terdapat fitur pintu geser elektrik dan papan informasi perjalanan kereta api di setiap keretanya, mulai dari informasi kecepatan, stasiun pemberhentian berikutnya atau stasiun yang baru saja dilewati, serta formasi tempat duduk.

“Pintu akan terbuka dan tertutup otomatis dengan menekan sebuah tombol, penumpang tidak diperbolehkan memaksa membuka pintu secara manual, karena hal tersebut akan merusak mesin otomatis yang terdapat pada pintu,” kata dia.

Untuk semakin meningkatkan kenyamanan, pada rangkaian KA Logawa yang baru ini juga telah dilengkapi dengan “Corrugated bellow” pada sambungan antar kereta, sehingga kebisingan pada kereta dapat diredam lebih baik lagi, dan hal itu membuat penumpang berasa lebih nyaman.

Harga tiket KA Logawa Stainless Steel New Generation relasi Jember- Purwokerto PP mulai dari Rp290 ribu. Pemesanan tiket KA Logawa Stainless Steel New Generation bisa dilakukan 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan channel resmi yang bekerjasama dengan KAI.

“Perubahan rangkaian KA Logawa menjadi Stainless Steel New Generation adalah wujud komitmen KAI untuk terus berinovasi meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pelanggan kereta api. Hadirnya fasilitas baru ini diharapkan dapat menambah kesan yang dirasakan oleh para pelanggan dalam tiap perjalanannya,” tutup Cahyo.

Pilihan Editor: PT KAI Perkenalkan Kereta Ekonomi Generasi Baru Mulai 25 Maret 2024