Samuel Sekuritas: IHSG Berhasil Rebound di Sesi Pertama Hari Ini ke Level 7.731

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia menyebutkan setelah melemah kemarin, IHSG berhasil rebound di sesi pertama perdagangan hari ini dan menutup sesi di level 7.731 (+0,36 persen).

Bursa AS ditutup menguat pada Senin (9/9): Dow +1.20 persen, S&P 500 +1.16 persen, dan Nasdaq +1.16 persen. Saham AS rebound pada Senin di saat investor melakukan buy on weakness pasca minggu terburuk Wall Street tahun ini dan banyak yang meyakini pemangkasan suku bunga The Fed (yang kemungkinan dimulai akhir bulan ini) akan mendorong ekonomi yang tengah melambat.

Pasar Asia bergerak cenderung mixed; di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei menguat (+0,1 persen), begitu juga STI (+0,3 persen), Hang Seng (+0,2 persen), sementara Kospi (-0,2 persen) dan Shanghai (-0,5 persen) melemah

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 320 saham menguat, sementara 287 melemah, dan 236 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,4 triliun, frekuensi trading sebanyak 650.215 kali dan volume trading sebanyak 88,4 juta lot.

Saham emiten pengadaan barang dan jasa untuk pembangkit listrik, PT Megapower Makmur Tbk. (MPOW) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 16.070 kali, disusul WIKA (16.055), dan PANI (12.486).

Baca juga: Pemerintah Resmi Atur Tata Niaga Ekspor Kratom

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 17,8 juta lot, disusul WIKA (2,4 juta), dan BULL (2,0 juta).

Indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini (+0,3 persen), disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (+1,5 persen) dan indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (+1,1 persen).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, indeks sektor industri (IDXINDUST) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-0,7 persen), disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (-0,0 persen).

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

FMII (+34,3 persen ke Rp 254 per saham)

HDFA (+28,6 persen ke Rp 148 per saham)

SOTS (+24,6 persen ke Rp 324 per saham)

MLPT (+24,6 persen ke Rp 2.880 per saham)

KOPI (+19,6 persen ke Rp 426 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

CINT (-15,1 persen ke Rp 185 per saham)

SMIL (-13,5 persen ke Rp 242 per saham)

VOKS (-11,7 persen ke Rp 226 per saham)

KICI (-10,7 persen ke Rp150 per saham)

UANG (-10,6 persen ke Rp 640 per saham)

Pilihan Editor: Segini Gaji Wahyu Suparyono, Eks Dirut Asabri yang Kini jadi Dirut Bulog