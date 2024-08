Jaket Jackie Chan Laku Rp 1,58 Miliar dalam Lelang Amal di Acara Apresiasi Nasabah Sinarmas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sinarmas Financial Services menggelar ajang apresiasi perusahaan kepada para nasabah bertajuk Sinarmas Wealth Concord Gala, di Hotel Mulia Jakarta pada Jumat, 9 Agustus 2024. Dalam acara itu, hadir Jackie Chan melakukan lelang amal, dengan memberikan jaket edisi terbatasnya kepada penawar tertinggi.

Jaket tersebut terjual senilai US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,58 miliar (asumsi kurs Rp 15.815,7 per dolar AS) kepada salah seorang nasabah. Jackie Chan hadir sebagai bintang tamu acara sehingga sebagian nasabah secara eksklusif bisa bertemu dengan aktor kelas dunia itu.

"Dana yang terkumpul langsung diserahterimakan kepada Yayasan Tzu Chi Indonesia dan akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial," kata Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA) Ferita Lie melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Agustus 2024.

Adapun jaket tersebut menampilkan logo naga Jackie Chan di bagian depan, mencerminkan nama mandarinnya. Angka 32 di lengan kiri adalah angka keberuntungan Jackie Chan, dengan logo penawaran Olimpiade Beijing 2008 dan tanggal pembuatan jaket di bawahnya.

Ferita mengatakan kehadiran Jackie Chan di acara Sinarmas Wealth Concord Gala merupakan apresiasi guna menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah setia. “Segenap nasabah merupakan inspirasi perusahaan untuk menghadirkan produk terbaik,” katanya.

Adapun penghargaan yang dihadirkan Sinarmas yakni kategori The High Flyer Penghargaan untuk nasabah dengan Revenue Consolidated tertinggi (Sinarmas Asset Management, Sinarmas Sekuritas dan Bank Sinarmas) serta The Noble Icon Penghargaan untuk nasabah inspiratif Sinarmas Financial Services dengan profil paling inspiratif.

Untuk penerima penghargaan merupakan Ju Njo Hwa (The High Flyer) dan Lo Kheng Hong (The Noble Icon) yang merupakan nasabah dari pilar-pilar usaha layanan jasa keuangan dalam ekosistem Sinar Mas, antara lain: Sinarmas Sekuritas, Sinarmas Asset Management dan Bank Sinarmas.

Bergabungnya ikon film laga Jackie Chan ke dalam Siminvest, yang difasilitasi oleh Gushcloud International sebagai perusahaan manajemen merek dan konten global yang digerakkan oleh data dan teknologi, menjadi viral di dunia maya setelah iklan tersebut dirilis awal tahun ini. Sejak saat itu, Ferita mengklaim Siminvest telah memantapkan reputasinya sebagai penyedia produk dan layanan terkemuka di dalam komunitas.

“Kami berharap apresiasi ini bisa kian menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada perusahaan, serta memacu kami untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah,” ujarnya.

