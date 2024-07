Harga Emas Antam Akhir Pekan Stagnan di Rp 1.404.000 per Gram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang atau Antam hari ini Ahad, 21 Juli 2024 stagnan atau bertahan di level Rp 1.404.000, seperti hari kemarin. Harga emas Antam hari ini naik Rp 4 ribu dibandingkan Ahad pekan lalu, yakni Rp 1.400.000 per gram.

Pekan ini sebetulnya harga emas sempat menyentuh rekor tertinggi baru atau all time high (ATH), namun harga emas turun dalam tiga hari perdagangan terakhir.

Pada Sabtu, 20 Juli 2024, grafik harga emas 24 karat Antam menunjukkan turun harga Rp 15.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.419.000 per gram menjadi Rp 1.404.000 per gram. Hal serupa berpengaruh pada harga buyback yang juga turun Rp 12.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.269.000 per gram menjadi Rp 1.257.000 per gram. Sehingga, selisih harga emas dan buyback Rp 147.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan Antam di situs Logam Mulia untuk perdagangan hari ini.

Antam 0,5 gram: Rp 752.000

Antam 1 gram: Rp 1.404.000

Antam 2 gram: Rp 2.748.000

Antam 3 gram: Rp 4.097.000

Antam 5 gram: Rp 6.795.000

Antam 10 gram: Rp 13.535.000

Antam 25 gram: Rp 33.712.000

Antam 50 gram: Rp 67.345.000

Antam 100 gram: Rp 134.612.000

Antam 250 gram: Rp 336.265.000

Antam 500 gram: Rp 672.320.000

Antam 1.000 gram: Rp 1.344.600.000

Sementara itu, harga jual kembali atau buyback emas Antam hari ini tercatat di level Rp 1.257.000 per gram. Harga buyback emas harus merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22. Besarannya 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk yang tidak memegang NPWP.

