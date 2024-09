Sharp Tawarkan Udara Bersih Bagi Pecinta Hewan Peliharaan di Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2024

Iklan

INFO BISNIS - Hewan peliharaan sudah menjadi bagian dari keluarga sejak zaman dahulu. Seiring perkembangan masa, hewan peliharaan kini menjadi bagian lebih dekat dengan penghuni rumah.

Riset Intage Group berjudul U&A Survey on Dog and Cat Owners - The Expanding Asian Pet Market 2023, sebanyak 80,7 persen dari 2.441 responden di Indonesia mengaku memiliki hewan peliharaan di rumahnya. Mereka merasa mendapat dampak positif dari kehadiran hewan peliharaan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Banyak pawrent (sebutan untuk pemilik hewan peliharaan) berusaha memberikan fasilitas yang terbaik bagi hewan peliharaan mereka. Selain memperhatikan aspek makanan, minuman, dan vitamin, mereka kini juga semakin menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkualitas, termasuk kualitas udara di rumah.

Kualitas udara yang buruk, debu, polusi, dan kelembapan tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan hewan peliharaan, menyebabkan masalah seperti pertumbuhan jamur, bulu yang tidak sehat, serta berbagai penyakit kulit dan pernafasan lainnya.

Sebagai salah satu produsen penjernih udara terkemuka di dunia, Sharp hadir di pameran Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2024 untuk menawarkan solusi bagi pawrent dalam memenuhi kebutuhan hewan peliharaan mereka akan kualitas udara yang bersih, segar dan sehat.

Salah satu produknya yaitu Sharp Purefit Mini-Series, produk penjernih udara terbaru besutan Sharp ini, dilengkapi dengan fitur Micro Hepa Plus yang dapat menyaring bulu hewan yang beterbangan dan membersihkan udara dari partikel – partikel berbahaya yang berasal dari furnitur, polusi maupun bahan kimia rumah tangga lainnya.

Dilengkapi teknologi Plasmacluster pada Sharp Purefit pun sangat efektif menetralkan bau tidak sedap serta melumpuhkan bakteri dan virus berbahaya seperti Feline Coronavirus dan Canine Parvovirus.

PSG Manager for AC dan Air Purifier di PT Sharp Electronics Indonesia Yudha Eka Putra mengatakan, “Kami sangat antusias untuk berpartisipasi dalam IIPE tahun ini. Kami percaya bahwa kualitas udara yang baik sangat penting untuk kesehatan hewan peliharaan dan seluruh anggota keluarga,” katanya.

Lebih lanjut Yudha menjelaskan bahwa Sharp menawarkan berbagai produk Air Purifier yang dapat disesuaikan dengan kondisi ruangan rumah konsumen. Penggunaan penjernih udara yang tepat dapat bermanfaat bagi kesehatan seluruh keluarga.

“Sebagai perusahaan elektronik pertama yang menjalin kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kami berkomitmen penuh untuk menciptakan udara sehat di dalam ruangan. IDI sendiri merekomendasikan penggunaan penjernih udara di rumah untuk memastikan kualitas udara yang bersih dan sehat, untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan seluruh keluarga,” kata Yudha.

Menempati area hall 10, Sharp menawarkan berbagai promo menarik selama pameran berlangsung, seperti :

Bundling Promo: Dapatkan penawaran bundling menarik untuk pembelian Air Purifier Sharp tipe tertentu hanya di pameran IIPE 2024.

Cicilan Diskon 10 persen hingga Rp1.000.000: Nikmati diskon cicilan 10 persen hingga Rp1.000.000 untuk setiap transaksi online selama acara pameran.

Cashback dan Voucher E-wallet: Setiap pembelian produk penjernih udara Sharp selama acara IIPE akan mendapatkan cashback hingga ratusan ribu rupiah atau voucher E-wallet.

“Selama pameran, pengunjung yang melakukan transaksi online akan mendapatkan souvenir eksklusif dan gratis biaya antar untuk wilayah Jabodetabek. Kami berharap produk kami dapat menjadi solusi tepat bagi pengunjung yang mencintai hewan peliharaan mereka,” ujar Yudha.

Tidak hanya itu, setiap pengunjung pameran dapat mengikuti beragam aktivitas menarik bersama hewan peliharaan mereka seperti photo booth dan lainnya untuk mendapatkan souvenir menarik. Sharp pun akan menghadirkan dr. Grace Cielia dalam sesi talkshow dengan tema ‘Pet is Part of Our Family’ pada hari Minggu, 8 September 2024 di hall 9. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi booth Sharp di Hall 10, ICE BSD selama IIPE 2024 berlangsung. (*)