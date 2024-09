Segini Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Pemimpin Gereja Katolik Sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan itu lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 6 September 2024.

Paus Fransiskus melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat berbadan lebar Airbus A330-900neo yang mampu membawa hingga 301 penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan GA-770 itu mendarat di Jackson International Airport, Port Moresby pada pukul 18.50 LT. Lantas, berapa biaya sewa pesawat Garuda Indonesia?

Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia

Melansir laman agen penyewaan jet pribadi asal Amerika Serikat, Paramount Business Jets, biaya sewa pesawat komersial kelas ekonomi Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Jackson International Airport, Papua Nugini sekitar US$ 1.116.000 sampai US$ 1.482.000 atau Rp 16,7 miliar hingga Rp 22,2 miliar (kurs Rp 15 ribu per dolar AS).

Estimasi harga tersebut untuk carter pesawat dengan jumlah penumpang 19-500 orang yang perjalanannya ditempuh selama 5 jam 45 menit. Adapun dasar perhitungan biaya sewa pesawat Garuda Indonesia disebutkan minimal dua jam perjalanan.

Dengan demikian, tarif carter pesawat dari maskapai pelat merah badan usaha milik negara (BUMN) itu diperkirakan sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per jam. Namun, tarif sewa sebenarnya bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari perkiraan.

Harga carter pesawat dapat bervariasi karena berbagai faktor, seperti ketersediaan pesawat, rute yang dilalui (domestik atau internasional), jumlah penumpang, hingga kesepakatan antara penyewa dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

