Pengajuan KPR semakin Mudah dengan Livin' KPR

INFO BISNIS - Bank Mandiri terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi nasabah melalui peluncuran fitur terbaru di beyond super app Livin’ by Mandiri. Sekarang, Bank Mandiri menghadirkan solusi kepemilikan rumah bagi nasabah lewat fitur Livin’ KPR, yang memungkinkan nasabah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan lebih mudah dan cepat dalam satu aplikasi.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menjelaskan latar belakang kemudahan pengajuan KPR di Livin’ by Mandiri lantaran saat ini banyak anak muda yang kesulitan memenuhi persyaratan kredit rumah. Terutama akibat tingginya biaya bunga dan proses pengajuan yang rumit.

Masalah tersebut menjadi alasan banyak orang menunda keinginan memiliki rumah bahkan belum menjadikan tempat tinggal sebagai investasi utama untuk jangka panjang. “Fitur Livin' KPR ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah,” kata Aquarius dalam rilisnya, Senin, 8 Juli 2024.

Aquarius menambahkan, fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamless, dengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien.

Mulai dari pilihan properti yang variatif, suku bunga yang kompetitif, diskon biaya provisi, hingga formulir pengajuan dan proses KPR yang mudah dan simpel, menjadi keuntungan-keuntungan yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dengan Livin’ KPR.

Tidak hanya itu, Livin’ KPR memudahkan nasabah menemukan properti berdasarkan preferensi harga dan fasilitas umum di sekitarnya, serta menjelajahi setiap sudut properti seakan-akan sedang berada di lokasi secara langsung dengan pengalaman Virtual Tour 360°.

Livin’ KPR juga menawarkan fleksibilitas bagi nasabah dalam merencanakan keuangan secara akurat dengan fitur Simulasi Angsuran, serta Tracking KPR yang memungkinkan nasabah memantau secara real-time status aplikasi KPR mereka.

"Kami percaya bahwa memiliki rumah impian bukan hanya sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga bukti dari kecerdasan finansial dan keteguhan hati dalam mencapai tujuan hidup. Dengan Livin' KPR, impian tersebut dapat diwujudkan lebih cepat," tutur Aquarius.

Bank Mandiri berharap fitur Livin' KPR mampu memudahkan lebih banyak individu untuk memiliki rumah impian, menciptakan masa depan yang lebih bermakna di mana kepemilikan rumah dapat tercapai oleh semua orang.

Dengan hadirnya fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan tentunya terus meningkatkan portfolio Mandiri KPR di tahun 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen secara year on year (yoy).

Selain itu, guna memastikan nasabah mendapatkan pengalaman transaksi yang seamless, Livin' by Mandiri menyederhanakan proses pembayaran tagihan melalui fitur “Bayar”. Nasabah cukup menyalin nomor Virtual Account (VA) tanpa perlu mencari kode biller. Melalui fitur ini, nasabah juga dapat memilih tiga sumber dana, yaitu Tabungan, Kartu Kredit, atau Livin' Paylater.

Tak ketinggalan, Livin’ by Mandiri juga menyajikan dukungan penuh terhadap produk Mandiri e-Money. Tidak hanya top up tanpa adanya biaya transaksi, nasabah kini juga dapat mengecek semua riwayat transaksi e-Money. Nasabah tidak perlu mengumpulkan bukti pembayaran tol maupun parkir karena semua transaksi terekam secara otomatis dan bisa diakses kapan saja melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Sebagai informasi, sampai dengan bulan Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri telah menembus 25,4 juta, naik 37 persen yoy. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi. (*)