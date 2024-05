Komoditas Pangan Hari Ini, Harga Beras hingga Ikan Tongkol Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sejumlah bahan pangan hari ini terpantau masih cenderung naik. Beberapa komoditas seperti beras, biji kedelai, telur ayam ras, daging ayam, gula, minyak goreng dan tepung terigu kemasan, hingga ikan mengalami kenaikan harga rerata nasional hari ini Sabtu, 25 Mei 2024.

Harga beras premium hari ini menyentuh Rp 15.820 per kilogram, naik sebesar Rp 340 atau 2,2 persen dibandingkan harga kemarin. Berdasarkan statistik datanya di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras selama sepekan ini fluktuatif. Pada Sabtu pekan lalu, harga rerata nasional beras premium adalah Rp 15.500 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium hari ini tercatat Rp 13.780 per kilogram atau naik Rp 340. Sepekan lalu, harga rata-rata beras medium berada pada level Rp 13.460 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor naik Rp 20 menjadi Rp 12.090 per kilogram. Angka ini naik sebesar 0,17 persen dibanding tahun harga kemarin. Kemudian, harga daging ayam ras naik Rp 460 atau 1,21 persen menjadi Rp 38.590. Pada pekan lalu, harganya tercatat senilai Rp 37.810 per kilogram.

Lain lagi dengan telur ayam ras yang naik Rp 90 ke level Rp 30.390 per kilogram hari ini. Harga gula konsumsi juga naik Rp 20 menjadi 18.380 per kilogram. Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana naik sebesar 1,18 persen atau Rp 210 ke level Rp 18.060 per kilogram. Harga per kg minyak goreng kemasan sederhana pada pekan lalu adalah Rp 17.830.

Sementara tepung terigu curah naik harga Rp 130 menjadi Rp 10.510 per kilogram. Data menunjukkan bahwa Sabtu lalu, harganya tercatat Rp 10.380.

Tepung terigu kemasan juga menunjukkan kenaikan harga. Harganya tercatat pada level Rp 13.400 per kilogram, naik Rp 20 dibandingkan kemarin. Komoditas ini juga mengalami fluktuasi harga dalam pekan ini. Harga jagung tk peternak juga naik sebesar Rp 130 menjadi Rp 5.760.

Komoditas terakhir yang mengalami kenaikan harga hari ini adalah ikan kembung dari Rp 37.170 kemarin menjadi Rp 37.840 per kilogram hari ini. Lalu, ada ikan tongkol yang tercatat naik Rp 660 menjadi Rp 32.470 per kilogram.

