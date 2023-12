Harga Cabai Terus Naik, Ini Dua Solusi yang Ditawarkan Bapanas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan harga cabai kembali ramai dikeluhkan masyarakat belakangan ini. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapannas) Budi Waryanto merespons soal harga cabai yang kian melonjak.

Melansir dari Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), data mencatat per hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, harga rata-rata nasional cabai rawit merah naik 1,82 persen dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp 86,490 per kilogram (kg). Sementara cabai merah keriting tercatat naik 0,23 persen menjadi Rp 70.150 per kg.

Terkait tingginya harga cabai, Budi mengatakan bahwa pemerintah memiliki solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi lonjakan harga ini.

Pada solusi jangka pendek, Bapanas akan memberikan keleluasaan untuk fasilitasi distribusi pangan ketika harga cabai sudah melonjak sangat tinggi.

"Jadi memindahkan dari harga yang produsennya tidak terlalu mahal ke daerah yang mahal. Itu adalah salah satu upaya jangka pendek," kata Budi ketika ditemui di Kantor Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Sementara untuk jangka panjang, Budi mengatakan Bapanas akan memberikan bantuan. “Baru kali ini pengelolaan penyimpanan cabai itu dipikirkan, selama ini kan enggak. mereka kalau lagi panen harus cepat habis. Padahal kan (cabainya) bisa dikeringkan, diawetkan," tuturnya.

Dia kemudian mencontohkan di mana hal tersebut sudah diterapkan di Aceh. “Di Aceh ini sudah berjalan. Jadi kalau panen bisa disimpan di situ, kalau bawang merah kemarin pas lagi turun juga," kata Budi.

Di sisi lain, Budi mendorong pengembangan pengolahan cabai, seperti di Korea Selatan yang menggunakan cabai bubuk. “Ini kan kaum muda sekarang kalau ke restoran Korea cabainya itu kan cabai bubuk. Nah mindset itu yang harus kita edukasi terus," katanya.