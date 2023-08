Wei You Pan: Open Finance Tingkatkan Persaingan dan Juga Kolaborasi

Iklan

INFO BISNIS – Lembaga keuangan dan penyedia teknologi sudah berpartisipasi dalam pengembangan Open Finance di Indonesia. Dengan dukungan formal dari badan pengatur seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan pedoman dan dukungan kerangka kerja Pembiayaan Terbuka akan membantu mempercepat pengadopsian Pembiayaan Terbuka dari perspektif bisnis dan teknologi.

“Dengan partisipasi yang lebih besar dalam ekosistem ini akan meningkatkan persaingan tetapi juga kolaborasi yang akan mendorong efisiensi yang lebih besar dan inovasi yang lebih baik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelanggan dan pelaku industri keuangan,” kata Wei You Pan, Principal of Financial Industry Solutions, MongoDB.

Kolaborasi itu, lanjut dia bisa dengan cara membangun kemitraan. Seperti yang sudah dilakukan MongoDB dengan Ayoconnect, platform Open Finance terbesar se-Asia Tenggara. “Kemitraan Ayoconnect dengan MongoDB dapat membantu menjadi inovatif dan efisien dalam menghadirkan solusi keuangan terbuka ke pasar,” kata Wei You Pan.

Kemitraan ini menjadi solusi yang mendukung standar terbuka dengan lebih baik seperti Application Programming Interface (API) REpresentational State Transfer (REST)/Javascript Object Notation(JSON). “Hal ini juga memungkinkan peserta keuangan terbuka untuk lebih mengaktifkan layanan keuangan mereka kepada komunitas yang tidak memiliki akses perbankan dan tidak memiliki layanan perbankan.”

Tim MongoDB dapat membantu mengembangkan aplikasi dan ekosistem Open Finance, dari perspektif teknologi. MongoDB secara native adalah platform data yang kompatibel dengan JSON yang membuat penanganan data JSON yang diperlukan oleh REST/JSON API kerangka yang ditentukan oleh kerangka Open API OJK Indonesia.

MongoDB sebagai framework Open API yang menopang ekosistem Open Finance di Indonesia, penanganan asli data JSON tanpa harus mengeluarkan biaya konversi dari JSON ke format lain, misalnya saja blob, format baris dan kolom tabel relasional atau format kolom lebar. Implementasi teknologi ini juga membuat mudah berintegrasi dengan ekosistem API berorientasi JSON menggunakan fitur MongoDB seperti Data API dan GraphQL.

“Tentunya hal itu dapat membantu peserta dalam pengembangan aplikasi Open Finance mencapai pengembangan dan kinerja yang lebih cepat,” kata Wei You Pan.

MongoDB memiliki banyak fitur yang dapat membantu akurasi, integritas, dan konsistensi data. Wei You Pan pun memberikan beberapa contoh. Misalnya dalam hal pemodelan data dan validasi skema. MongoDB mendukung desain skema yang fleksibel dan dinamis, memungkinkan pengembang untuk memodelkan data mereka dengan cara yang sesuai dengan kasus penggunaan khusus mereka. Seringkali pengembang dapat menyebutnya fitur tanpa skema atau tanpa skema. Namun, untuk menjaga akurasi dan konsistensi data, developer sebenarnya dapat menggunakan fitur Validasi Skema MongoDB untuk menentukan aturan dan batasan data serta memastikan bahwa hanya data valid yang disimpan dalam database.

Contoh kedua dalam hal transaksi ACID. MongoDB mendukung transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) multi-dokumen, mulai dari versi 4.0 pada 2018. Transaksi ACID memastikan integritas dan konsistensi data selama operasi kompleks yang melibatkan banyak dokumen dan koleksi. Dalam konteks keuangan terbuka, di mana transaksi keuangan diperlukan untuk memastikan properti ACID, kapabilitas Transaksi ACID MongoDB dapat membantu menjaga akurasi data dan mencegah ketidakkonsistenan.

Sementara contoh lainnya yaitu Change Streams. Change Streams memungkinkan aplikasi memantau perubahan yang terjadi di database secara real-time. Dengan berlangganan aliran perubahan, aplikasi dapat diberi tahu tentang modifikasi data apa pun, membantu aplikasi menegakkan keakuratan data dan bereaksi cepat terhadap perubahan.

Keunggulan MongoDB

Wei You Pan menuturkan, terdapat banyak keunggulan kompetitif yang dimiliki MongoDB. Secara umum, data JSON asli MongoDB dan dukungan API, fleksibilitas skema, dan desain multi-model adalah pembeda fungsional utama. Untuk kemampuan non-fungsional, kinerja, skalabilitas, dan keandalan juga merupakan keunggulan kompetitif MongoDB.

Sementara keunggulan MongoDB dalam pengolahan data finansial disebut Wei You Pan, MongoDB Atlas adalah platform data pengembang generasi berikutnya yang tidak hanya dapat diskalakan secara vertikal tetapi juga dikenal dengan kemampuan skalabilitas horizontalnya untuk menangani volume data yang besar.

“Keuntungan utama lain dari MongoDB dalam memproses data di industri keuangan adalah dengan meningkatnya permintaan untuk memasukkan lebih banyak data untuk berbagai keperluan misalnya KYC, AML, penilaian risiko, dll.”

Selain itu, lanjut dia, meningkatnya perubahan dalam persyaratan kepatuhan peraturan, skema fleksibel MongoDB dan model dokumen memungkinkan aplikasi dengan mudah mengadaptasi skema database dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan kepatuhan yang berubah dengan cepat sekaligus meminimalkan waktu henti aplikasi saat melakukan perubahan pada skema database.

“Secara keseluruhan, MongoDB memungkinkan pengembang untuk meningkatkan produktivitas dan bisnis mereka agar aplikasi keuangan mereka tetap berjalan bahkan ketika mereka perlu melakukan perubahan pada desain dan pemrosesan data mereka,” kata dia.

Dari sisi peningkatan keamanan dan keandalan data finansial, MongoDB digunakan secara luas oleh industri keuangan yang sangat diatur. “Untuk melakukannya, kami menawarkan rangkaian lengkap fitur keamanan dan keandalan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keandalan data. Dalam hal keamanan, MongoDB menawarkan fitur enkripsi, autentikasi, otorisasi, dan audit untuk memenuhi berbagai kebutuhan keamanan industri keuangan.”

Wei You Pan menuturkan, yang perlu juga diperhatikan adalah dedikasi dan investasi berkelanjutan MongoDB dalam meningkatkan manajemen keamanan data. Dengan rilis fitur Enkripsi yang dapat ditanyakan baru-baru ini, ini dianggap oleh industri keamanan sebagai terobosan dalam keamanan basis data.

“Secara umum, dengan data yang dienkripsi secara acak, data input yang sama tidak menghasilkan output yang sama sehingga sulit untuk melakukan kueri pada data yang dienkripsi. Namun, dengan Queryable Encryption, teknik kriptografi inovatif yang didasarkan pada teknik Enkripsi Terstruktur yang banyak diteliti (yang sebelumnya tidak tersedia dalam basis data komersial), memungkinkan aplikasi untuk menggunakan enkripsi bidang acak yang jauh lebih kuat, namun memungkinkannya untuk dapat dikueri dengan cara yang aman untuk membuat data terenkripsi berguna.

Untuk penyedia layanan keuangan yang memanfaatkan cloud publik dengan MongoDB, integrasi ketat penerapan mandiri MongoDB atau dengan MongoDB Atlas dengan layanan keamanan cloud penyedia cloud, seperti AWS IAM atau Azure AD, juga membantu mengamankan dan memudahkan manajemen keamanan data di atas awan. Selain itu, MongoDB Atlas juga tersertifikasi ISO 27001, SOC 2 Type II, HIPAA, dan GDPR.

Dalam hal keandalan pemulihan data, MongoDB mendukung pencadangan data dan pemulihan waktu tertentu, memungkinkan institusi untuk mencadangkan data mereka secara teratur dan memulihkan ke titik waktu tertentu jika terjadi kerusakan data atau kehilangan data yang tidak disengaja

MongoDB juga menyediakan versi komunitas dari database untuk diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi apa pun. MongoDB Atlas (penawaran SaaS dari MongoDB) juga memiliki tingkat gratis di mana pengguna dapat mendaftar dan menggunakan tanpa biaya lisensi juga. Selain itu, dengan portal pembelajaran online MongoDB, Universitas MongoDB, seseorang dapat memperoleh akses ke cara gratis, mandiri, sesuai permintaan untuk mempelajari MongoDB dan memajukan karier mereka.

Agar lebih inklusif dan memastikan pelatihan dapat diakses oleh lebih banyak pengembang secara global, MongoDB telah menjalin kemitraan distribusi dengan Coursera dan LinkedIn Learning, keduanya dengan jaringan jutaan pelajar global. Dan, untuk memastikan bahwa pengembang dari kelompok tradisional yang kurang terwakili memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dengan MongoDB Atlas. Kemitraan baru seperti Women Who Code dan MyTechDev akan memberikan sertifikasi gratis kepada 700 pengembang. “Selain kemitraan ini, program MongoDB for Academia sekarang menawarkan manfaat baru bagi para pendidik seperti kredit dan sertifikasi MongoDB Atlas gratis,” kata Wei You Pan.

MongoDB juga baru-baru ini meresmikan Grup Pengguna MongoDB Jakarta pertama dan menyambut setiap penggemar atau pengembang profesional yang tertarik untuk mempelajari MongoDB dengan rekan-rekan lain dalam sesi pertemuan untuk bergabung dengan grup pengguna.

Dengan akses gratis inklusif di atas ke database MongoDB, pembelajaran online MongoDB, dan jalur mulus menuju sertifikasi, lebih banyak pengembang dapat diberdayakan untuk membangun dan memajukan karier mereka guna meningkatkan kondisi keuangan dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.

Selain itu, untuk membantu startup membangun lebih cepat dan berkembang lebih jauh, MongoDB for Startups menawarkan kredit MongoDB Atlas gratis, saran teknis satu-satu, peluang pemasaran bersama, dan akses ke jaringan mitra kami.

“Baru-baru ini di bulan Juni tahun ini, kami juga telah mengumumkan MongoDB Atlas for Industries, sebuah program baru untuk membantu organisasi mempercepat adopsi dan modernisasi cloud dengan memanfaatkan keahlian, program, kemitraan, dan solusi terintegrasi khusus industry,” kata dia.

Dengan MongoDB Atlas for Industries, pelanggan memiliki akses ke tinjauan desain arsitektur yang dipimpin pakar, kemitraan teknologi yang memberikan solusi yang disempurnakan untuk tantangan khusus industri, dan akselerator pengetahuan khusus industri untuk menyediakan jalur pelatihan teknologi yang sangat relevan bagi tim pengembangan. MongoDB Atlas for Industries meluncurkan rangkaian solusi vertikal pertamanya untuk layanan keuangan, sebuah industri yang berubah dengan cepat dengan perubahan otomatisasi dan kemajuan teknologi.

Dengan MongoDB Atlas, lembaga keuangan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memodernisasi fungsionalitas lama pada sistem perbankan internal yang ada dan membangun arsitektur yang dapat disusun—arsitektur yang memudahkan integrasi alat perangkat lunak terkemuka di industri—untuk mendapatkan ide ke pasar lebih cepat dengan kinerja dan skala mereka butuh. “Tim Solusi Industri Keuangan kami dapat membantu memberikan saran dan sumber daya lebih lanjut untuk membuat aplikasi keuangan terbuka dan mendorong inklusi keuangan digital,” ujar dia. (*)