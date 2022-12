Tempo Financial Award 2022 Beri Penghargaan ke Industri Perbankan yang Inovatif

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo Media Group berkolaborasi dengan Indonesia Banking School (IBS) memberikan penghargaan kepada perusahaan di industri jasa keuangan yang dinilai inovatif dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Tempo Financial Award (TFA) 2022 yang digelar di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022.

“Saya ingin menyampaikan bahwa proses kerja sama yang dilakukan Tempo dan IBS sudah cukup lama dalam menjalankan program Tempo Financial Award,” ujar Direktur PT Tempo Inti Media Tbk. Meiky Sofyansyah, Rabu malam.

Adapun TFA merupakan program yang digagas Tempo Media Group untuk mengapresiasi perusahaan finansial di Indonesia yang dinilai telah berkontribusi memajukan perekonomian. TFA sudah berlangsung sejak 2008--sebelumnya bernama Indonesia Banking Award.

“Kenapa kita ubah namanya? Itu karena proses bisnis, model bisnis, industri perbankan, sekarang berubah, sehingga kita tidak lagi memfokuskan pada bank, tapi sudah mempertimbangkan untuk memperluas cakupan surveinya ke lembaga-lembaga keuangan non-bank,” tutur Meiky.

Adapun penghargaan TFA 2022 terdiri atas empat kategori, yakni The Best Digital Services, The Best Resilience Bank, The Best Financial Sustainability Bank, dan The Best Syariah Bank High Impact 2022.

Berikut rincian pemenang Tempo Financial Award 2022.

Penghargaan THE BEST DIGITAL SERVICES

Untuk kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 3 dan 4), terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Central Asia, Tbk

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

4. PT Bank Permata, Tbk

5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Untuk kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 1 dan 2), terdapat lima pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Sinarmas Tbk

2. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

3. Bank Shinhan Indonesia

4. PT Bank Sahabat Sampoerna

5. PT Bank Artha Graha Internasional Tb

Untuk kategori BPD dengan aset > Rp 30 triliun, terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank DKI

2. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

4. PT Bank Riau Kepri

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Untuk kategori BPD dengan aset < Rp 30 trillun, terdapat lima bank pemenang sebagai berikut.

1. PT Bank BPD DIY

2. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

3. PT Bank Pembangunan Daerah Bali

4. PT BPD Kaltim Kaltara

5.PT BPD Kalimantan Barat

Untuk kategori Bank Syariah, terdapat lima bank pemenang yang mencakup sebagai berikut.

1. PT Bank Aceh Syariah

2. PT Bank Muamalat Indonesia, Thk

3. PT Bank Mega Syariah

4. PT Bank NTB Syariah

5. PT Bank BCA Syariah

Penghargaan THE BEST RESILIENCE BANK

Untuk kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 3 dan 4), terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

2. PT Bank ICBC Indonesia Tbk

3. PT Bank Sinarmas Tbk

4. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

5. PT Bank Mega Tbk.

Kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 1 dan 2) terdapat lima pemenang.

1. PT Bank Ina Perdana Tbk

2. PT Bank Bisnis Internasional, Tbk.

3. PT Bank Mayora

4. PT Bank Sahabat Sampoerna

5. PT Bank CTBC Indonesia

Kategori BPD dengan aset > Rp 30 triliun, terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

2. PT Bank Riau Kepri

3. PT BPD Kaltim Kaltara

4. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Untuk Kategori BPD dengan Aset < Rp 30 triliun, terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

2. PT Bank Pembangunan Daerah Benglulu

3. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

5. PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Untuk kategori Bank Syariah, terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Mega Syariah

2. PT Bank Jabar Banten Syariah

3. PT Bank Victoria Syariah

4. PT Bank NTB SYARIAH

5. PT Bank KB Bukopin Syariah

Penghargaan THE BEST FINANCIAL SUSTAINABILITY BANK

Kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 3 dan 4), terdapat lima bank pemenang sebagai berikut.

1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

3. PT Bank OCBC NISP Th

4. PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)

5. PT Bank BNP Paribas Indonesia

Kategori Bank Umum Konvensional (KBMI 1 dan 2), terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Raya Indonesia Tbk

2. PT Bank Victoria International, Tbk

3. PT Bank Bisnis Internasional, Tbk

4. PT Bank Mayapada Internasional Tbk

5. PT Bank Jasa Jakarta

Untuk kategori BPD dengan aset > Rp 30 triliun, terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

2. PT Bank Riau Kepri

3. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara

4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Untuk kategori BPD dengan aset < Rp 30 triliun, pemenangnya adalah sebagai berikut.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

2. PT Bank Pembangunan Deerah Bali

3. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

5. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Untuk kategori Bank Syariah, terdapat lima bank pemenang, di antaranya sebagai berikut.

1. PT Bank Mega Syariah

2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

3. PT Bank Victoria Syariah

4. PT Bank BCA Syariah

5. PT Bank NTB Syariah

Sedangkan penghargaan THE BEST SYARIAH BANK HIGH IMPACT 2022 terdapat satu pemenang, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

