Lebih Dekat Jeffry Haryadi P. Manullang, Dirut Baru PT Asabri

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 10 September 2024 lalu, Asabri baru ganti kepemimpinan Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor: SK-204/MBU/09/2024 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI (Persero).

Estafet kepemimpinan beralih dari Wahyu Suparyono ke Jeffry Haryadi P. Manullang. Serah Terima Jabatan dilaksanakan di Aula Gedung ASABRI dan dihadiri langsung oleh Komisaris Utama PT ASABRI (Persero) Fary Djemy Francis, Jajaran Dewan Komisaris lainnya, Direksi PT ASABRI (Persero), dan seluruh pegawai ASABRI. Sebelumnya Jeffry menjabat sebagai Direktur Investasi sedangkan baru-baru ini Wahyu Suparyono diketahui juga ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Sosok Direktur Utama baru Asabri

Pria kelahiran Jakarta 22 Maret ini merupakan lulusan jurusan Ekonomi STIE Swadaya tahun 2005. Dalam kiprahnya di dunia asuransi, Jeffry tentu dikenal sebagai orang yang berpengalaman. Di laman LinkedInnya, ia pernah menjabat sebagai Director Of Finance And Human Resources di PT. Samudranayaka Grahaunggul pada tahun 2007-2008. PT. Samudranayaka Grahaunggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manajemen properti.

Selanjutnya ia berkarir di PT. Jamsostek (Persero) pada tahun 2008-2010 Jeffry pernah menjadi Head Of Direct Investment Division dan Head Of Money Market and Capital Market Division pada 2010-2012.

Pada tahun yang sama yaitu 2012 setelah berkecimpung di PT. Jamsostek (Persero), ia menjadi Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 2016. Maret 2017 hingga Desember 2017 ia memangku posisi Direktur Administrasi dan Keuangan di RS Pelabuhan Jakarta. Sebelum beralih ke ASABRI, ia menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Pelabuhan Indonesia Investama sejak 2017 hingga 2019.

Kini dalam kepemimpinan Jeffry, Fary Djemy Francis berharap Asabri akan semakin baik di bawah kepemimpinan Dirut yang baru. “Saya lihat seluruh Insan ASABRI menyambut baik dan penuh dengan antusias atas dilantiknya Direktur Utama ASABRI yaitu Bapak Jeffry. Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Jeffry, ASABRI dapat melangkah maju menjadi lebih baik, modern, dan terpercaya.,” ujarnya dalam sertijab Kamis lalu.

Seperti yang diketahui, PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas. Seluruh sahamnya dimiliki negara dan dikelola oleh Menteri Negara BUMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PT ASABRI (Persero) merupakan perusahaan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya bersifat sosial. Fokus ASABRI adalah bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan RI dan Polri.

SRI DWI APRILIA | HAMMAM IZZUDDIN

