Pesan Sri Mulyani ke Mahasiswa: Pegang Prinsip yang Baik, Itu Currency yang Tidak Bisa Diperjualbelikan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya pesan khusus kepada para mahasiswa. Ia mendorong agar para mahasiswa untuk membangun karakter yang baik sejak dini.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum Pengantar Mikroekonomi dan Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada Senin, 26 Agustus 2024.

"Saya harapkan mulai pada hari pertama kuliah, menyemaikan bibit, tidak hanya kebanggaan, tapi juga tanggung jawab. Karena belajar dari text book adalah how to make decision," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari video pendek yang dibagikan lewat akun Instagramnya @smindrawati. "Kalian pasti diajar dengan value-value yang baik, jaga value-value itu."

Sebab, menurut dia, terbentuknya karakter yang baik sejak dini akan terbawa hingga dewasa. "Jadi pesan saya kepada kalian, no matter where you are, pegang terus prinsip yang baik. Itu currency kalian yang tidak bisa diperjualbelikan," ujar Sri Mulyani. "Itu adalah mata uang kalian yang sejatinya."

Sementara itu, Sri Mulyani mengibaratkan ilmu ekonomi itu seperti sejoli sedang berpacaran. Dia menyebut kalau supply terlalu banyak daripada demand, maka nilai dari orang itu akan jatuh.

“Kamu terlalu banyak ngasih perhatian, suplai terlalu banyak, harga jatuh,” kata Sri Mulyani. Pernyataan alumnus UI itu sontak ditimpali dengan gelak tawa para mahasiswa.

Lewat unggahannya di media sosia itu, Bendahara Negara itu juga menuliskan ilmu ekonomi sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam mengelola rumah tangga atau kebutuhan yang besar, misalnya, ilmu ekonomi dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

“Dalam ekonomi kita diajarkan mengambil keputusan dengan rasional,” kata Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, menurut dia, belajar ilmu ekonomi itu sangat penting. "Kalau meminjam istilah gen Z, ekonomi itu penting karena economy is “fr” – for real - sangat dekat dengan kehidupan kita," ucapnya.

Di akhir postingannya tersebut, Sri Mulyani menyemangati para mahasiswa untuk terus belajar. "Selamat menikmati perjalanan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetap semangat karena banyak sekali hal menarik dalam ilmu ekonomi yang bisa kita gali dan pelajari. See you on top!"

