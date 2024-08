Sri Mulyani Ulang Tahun ke-62 Dapat Kado Mawar Merah dan Nyanyian Lagu The Beatles: Meleleh, Terharu, Terima Kasih..

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang tahun ke-62 pada Senin, 26 Agustus 2024. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Bendahara Negara itu membagikan momen ketika para pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merayakan hari peringatan kelahirannya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mendapatkan hadiah berupa nyanyian dan sejumlah bunga mawar merah dari para pegawai Kemenkeu. Tampak ekspresi terharu dari wajahnya saat itu. "Hari ini di Kantor Pusat Kemenkeu, diberikan hadiah nyanyian lagu indah, oleh teman-teman Kemenkeu," tulis Sri Mulyani lewat unggahan Instagramnya.

Sebuah lagu berjudul 'Here, There and Everywhere' dari The Beatles jadi kado ulang tahun bagi Sri Mulyani dari rekan kerjanya. Dia membagikan petikan lirik lagu yang membuatnya terharu itu.

"Here, making each day of the year. Changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. There, running my hands through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere."

Dalam tayangan video yang diunggahnya, tampak sejumlah pejabat Kemenkeu. Ada kedua wakil Sri Mulyani, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Sri Mulyani beserta jajarannya juga tampak berdoa bersama dalam rekaman momen tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Meleleh Terharu. Tersentuh hati.. Terima kasih semua," tulis Sri Mulyani.

Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 26 Agustus 1962. Sebelum masa pemerintahan 2019-2024, Sri Mulyani sudah punya banyak rekam jejak di bidang perekonomian Indonesia. Dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu pada 2005 sampai 2010.

Selain itu, dia juga pernah berkiprah sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2010 sampai 2016, sebelum akhirnya dipinang kembali menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016. Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2004 dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008-2009.

Pilihan Editor: Kaesang dan Erina Gudono Diduga Dijemput di Apron Bandara, Melanggar Aturan?