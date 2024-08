Tarif Kereta Cepat Whoosh Agustus 2024 dan Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi andalan yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Bagi Anda yang berencana naik kereta ini, berikut adalah tarif kereta cepat Whoosh Agustus 2024 beserta jadwalnya.

Setiap harinya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung melayani 48 perjalanan reguler. Kereta dengan jalur sepanjang 142,3 kilometer ini berhenti di empat Stasiun. Adapun rute kereta Whoosh melewati Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.

Kereta ini banyak dipilih masyarakat karena menawarkan waktu tempuh perjalanan yang singkat, yakni hanya satu jam dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya.

Untuk menuju Stasiun Bandung, penumpang bisa turun di Stasiun Padalarang. Nantinya disediakan kereta feeder yang akan mengantar sampai Stasiun Bandung atau Stasiun Cimahi.

Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Agustus 2024

Harga tiket Whoosh Jakarta-Bandung terbaru 2024 berlaku dinamis. Beberapa faktor yang memengaruhi penentuan dynamic pricing diantaranya jam sibuk (peak hour) atau jam non sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non liburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dipesan mulai 14 hari sebelum keberangkatan melalui aplikasi Whoosh, situs tiket.kcic.co.id, atau aplikasi mitra seperti Access by KAI dengan pembayaran tunai atau non-tunai (kartu debit, kartu kredit, dan QRIS).

Selain itu, tiket kereta cepat Whoosh juga bisa dibeli langsung melalui mesin tiket dan loket resmi di stasiun keberangkatan.

Mengutip dari situs resmi https://ticket.kcic.co.id, berikut kisaran harga tiket untuk berbagai kelas yang tersedia pada Agustus 2024:

Harga Whoosh Kelas Premium Economy Class dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000 Harga tiket Whoosh kelas Business Class di banderol dengan harga Rp450.000 First Class di banderol dengan harga Rp600.000

Jadwal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Agustus 2024

Whoosh menyediakan layanan perjalanan pulang-pergi antara Jakarta dan Bandung, dengan stasiun keberangkatan di Halim untuk Jakarta dan Tegalluar untuk Bandung. Berikut adalah jadwal kereta cepat Jakarta-Bandung Agustus 2024.

Rute Halim-Tegalluar

Keberangkatan Whoosh paling pertama dari Stasiun Halim adalah pukul 06.40 WIB. Kemudian kereta tiba di Stasiun Tegalluar pada pukul 07.27 WIB.

Sedangkan keberangkatan paling akhir dari Stasiun Halim yaitu pukul 20.30 WIB dan tiba di Tegalluar pukul 21.17 WIB.

Rute Halim-Padalarang-Bandung

Bagi yang ingin menuju Stasiun Bandung, penumpang bisa turun di Stasiun Padalarang lalu melanjutkan perjalanan dengan KA Feeder.

Dari Halim kereta berangkat paling pagi pukul 06.40 WIB dan tiba di Padalarang pukul 07.10 WIB. Kemudian KA Feeder berangkat dari Stasiun Padalarang pukul 07.22 WIB dan tiba di Stasiun Bandung pukul 07.41 WIB.

Sementara itu perjalanan paling malam dari Halim adalah pukul 20.30 WIB dan tiba di Padalarang pukul 21.00 WIB. Lalu KA Feeder berangkat menuju Bandung 21.12 WIB dan tiba pukul 21.31 WIB

Rute Tegalluar-Halim

Kereta Whoosh pertama dari Stasiun Tegalluar berangkat pukul 05.50 WIB dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 06.37 WIB.

Keberangkatan terakhir dari Stasiun Tegalluar adalah pukul 20.30 WIB dan tiba di Halim pada pukul 21.17 WIB.

Rute Bandung-Padalarang-Halim

Kereta Feeder dari Bandung berangkat paling pagi pukul 05.33 WIB dan tiba di Padalarang pada pukul 05.52 WIB.

Kemudian, kereta Whoosh berangkat dari Stasiun Padalarang pukul 06.08 WIB dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 06.37 WIB.

Kereta feeder terakhir dari Stasiun Bandung berangkat pukul 20.12 WIB dan tiba di Padalarang pada pukul 20.31 WIB. Selanjutnya, kereta Whoosh berangkat menuju Halim pada pukul 20.48 WIB dan tiba pukul 21.17 WIB.

RIZKI DEWI AYU

