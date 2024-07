PB PASI Apresiasi Telkom dalam Penyiapan Event Digiland Run 2024

Iklan

INFO BISNIS - Sebagai puncak dari rangkaian ulang tahun ke-59, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) akan menyelenggarakan Digiland 2024 di Tennis Indoor Senayan dan Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK) pada tanggal 27 dan 28 Juli 2024 mendatang. Bertema “Elevating Your Future”, Digiland 2024 akan menghadirkan festival musik, konferensi dengan berbagai topik yang inspiratif dan edukatif, serta bazaar UMKM. Pada tahun ini, Digiland juga turut menyelenggarakan Digiland Run 2024 yang memberikan warna yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Digiland Run yang akan digelar pada 28 Juli mendatang dengan titik start di Plaza Barat Senayan dan titik finish di Plaza Utara GBK menggandeng Daniel Mananta, Melanie Putria, dan Yura Yunita sebagai brand ambassador. Hingga kini, total 10.000 tiket Digiland Run 2024 yang terdiri dari tiga kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon) juga telah terjual habis.

Selain berlari, peserta Digiland Run 2024 juga diajak untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Dari setiap 5 kilometer jarak yang ditempuh oleh pelari akan dikonversi menjadi 1 pohon, sehingga diharapkan menghasilkan 18.000 pohon yang akan disebar di hutan binaan Telkom. Program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari komitmen Telkom terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) lewat program EXIST (ESG Existence for Sustainability by Telkom Indonesia).

VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan, “Saat ini progress persiapan untuk Digiland Run yang akan berlangsung pada tanggal 28 Juli sudah hampir mendekati 100%, dan peserta sudah dapat melakukan pengambilan race pack pada tanggal 25 Juli sampai 27 Juli di The Hall Senayan City."

"Digiland Run 2024 ini juga berbeda dari kompetisi lari yang lain karena dari sisi rute sudah diukur secara langsung oleh Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) sesuai dengan aturan Association of International Marathons and Distance Races (AIMS),” tambah Andri.

Sekjen PB PASI, Tigor Tanjung yang turut hadir pada pengambilan race pack mengapresiasi Telkom karena menyelenggarakan Digiland Run 2024 yang dapat menjadi media yang efektif untuk membuka hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi Telkom dengan adanya event ini karena bisa membuka hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Lomba seperti ini sangat bermanfaat bagi kami karena menjadi alat bagi kami untuk mengenalkan olahraga atletik lebih luas lagi, terutama lari yang sudah menjadi lifestyle banyak masyarakat, bahkan menjadi kebutuhan bagi masyarakat,” ungkap Tigor.

Lebih lanjut, Didit Santoso selaku Director pada D&D Sport Race Management pada momen yang sama turut menjelaskan terkait dengan fasilitas dan keamanan pada Digiland Run 2024. "Dari sisi rute, persiapan rute dari start sampai finish sudah kami lakukan dengan semaksimal mungkin. Dari sisi fasilitas, kami sudah menyediakan water station di berbagai titik. Terakhir, dari sisi keamanan kami juga sudah berkolaborasi dengan Dishub, Polantas, dan pihak-pihak terkait lainnya agar event ini dapat terselenggara secara aman, nyaman, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan," tambah Didit.

Dalam kesempatan yang sama, artis Tya Ariestya turut hadir pada pengambilan race pack. Sebagai publik figur, Tya Ariestya juga turut menyampaikan kesan dan pesannya untuk event Digiland Run. “Bagi teman-teman yang ingin memulai mengikuti kompetisi lari, alangkah baiknya untuk memulai dengan rute yang paling dekat terlebih dahulu. Lari juga tidak hanya tentang mengejar siapa yang cepat, melainkan juga tentang bagaimana kita menjaga stamina agar kita dapat terus berolahraga secara konsisten sampai tua. Saya berharap dengan rute yang berbeda pada Digiland Run dan persiapan yang matang, acara Digiland Run dapat berlangsung dengan lancar dan bisa menjadi contoh bagi acara-acara lari lainnya,” tutur Tya.

Selain Digiland Run, perayaan Digiland 2024 turut dimeriahkan dengan berbagai acara, seperti tahun-tahun sebelumnya, yang terdiri dari Digiland Conference, Music Festival, Digital Land, Sustainability Land, serta Pasar Rakyat dan UMKM. Digiland Conference yang akan dilaksanakan di Tennis Indoor Senayan pada tanggal 27 Juli 2024 kembali menghadirkan sesi Talkshow dengan tema utama “Rising Above The Uncertainties” yang terdiri dari enam sesi, yaitu Elevating Your Future, Elevating Your Enterprise, Elevating Your Business, dan Elevating Your Passion dengan berbagai narasumber yang inspiratif untuk mengelevasi masa depan Indonesia, diantaranya Chelsea Islan, Cinta Laura, Denny Sumargo, Angga Sasongko, Mira Lesmana, dan narasumber inspiratif lainnya. Konferensi ini juga turut menghadirkan sesi Podcast dengan narasumber utama, Podcast Agak Laen.

Pada Music Festival, pengunjung akan dihibur dengan penampilan Sal Priadi, Yura Yunita, Marion Jola, Nassar, David Bayu, The Changcuters, dan Saykoji serta Dewa 19. Guna melengkapi kemeriahan, Digiland 2024 juga menghadirkan 50 tenant Pasar Rakyat dan UMKM binaan Telkom sebagai upaya mendukung peningkatan ekonomi Indonesia.

Tiket untuk mengikuti keseruan pada acara Digiland Conference dan Festival Music untuk 2 hari, yaitu pada tanggal 27 Juli-28 Juli masih dapat diakses di https://digiland.telkom.co.id/ dengan harga Rp 159.000.