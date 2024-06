Siloam Hospitals Agora Tingkatkan Layanan Melalui LINAC dan Cathlab

Iklan

INFO BISNIS – Siloam Hospitals Agora meluncurkan dua layanan terbaru berbasis teknologi terkini, yaitu LINAC (Linear Accelerator) dan Cathlab (Catheterization Laboratory). Dua layanan ini untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan pengobatan penyakit kritis seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan saraf.

"Sebagai rumah sakit umum yang sejak awal dirancang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat dan sejumlah pasien terutama di DKI, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, Siloam Hospitals Agora dilengkapi berbagai fasilitas teknologi modern dan terkini dengan dukungan seluruh profesi medis yang berpengalaman di bidang spesialisasi,” tutur dr. Feronika Hardanti, MARS selaku Direktur Rumah Sakit Siloam Hospitals Agora, Selasa, 4 Juni 2024.

Menurut dia, peran teknologi dalam penanganan penyakit kritis saat ini semakin berkembang. Salah satunya yaitu LINAC atau Linear Accelerator yaitu teknologi mutakhir yang digunakan dalam radioterapi untuk mengobati kanker. LINAC akan menghasilkan sinar X berenergi tinggi yang dapat membunuh sel kanker dengan presisi tinggi, memastikan terapi yang lebih efektif dan aman.

Sementara Cathlab atau Catheterization Laboratory merupakan fasilitas medis yang menggunakan sinar X-Ray untuk menampilkan gambaran pembuluh darah dengan jelas dan berwarna pada berbagai organ tubuh. Teknologi ini sangat penting dalam membantu tenaga medis untuk mendiagnosis dan melakukan pengobatan penyakit jantung serta intervensi kardiovaskular lainnya.

Keberadaan layanan LINAC dan Cathlab di Siloam Hospitals Agora merupakan solusi mengatasi hambatan, yaitu akses dan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Layanan LINAC & Cathlab Siloam Hospitals Agora berperan pada diagnosis dini secara akurat sekaligus sebagai terapi yang efektif dan tepat.

"Beberapa prosedur intervensional yang diperlukan dapat dilakukan dengan layanan ini, sekaligus melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi respons terhadap pengobatan. Kami pastikan dengan layanan tersebut, harapan dan kualitas hidup pasien yang membutuhkan layanan ini akan semakin membaik,” kata dr. Feronika Hardanti, MARS.

Diakui dr. Feronika, di Indonesia,kanker masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar dan menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah penyakit kardiovaskular. Data kematian di Indonesia akibat penyakit Kardiovaskular mencapai 651.481 penduduk per tahun, yang terdiri dari stroke 331.349 kematian, penyakit jantung koroner 245.343 kematian, penyakit jantung hipertensi 50.620 kematian, dan penyakit kardiovaskular lainnya (Institute for Health Matrics and Evaluation, 2019).

Diketahui pasien kanker di Indonesia banyak berobat ke luar negeri, salah satunya dikarenakan pengobatan di Indonesia masih terkendala minimnya alat radiasi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang guna meningkatkan standar perawatan kesehatan di Indonesia dan menjawab kebutuhan akan kapasitas pelayanan bertaraf internasional, Siloam Hospitals Agora kini memiliki layanan LINAC dan Cathlab sebagai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan layanan Kanker, Jantung dan Saraf.

Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pengobatan penyakit kritis ini menjadi lebih luas kepada masyarakat di Jakarta maupun di luar Jakarta. Siloam Hospitals Agora yang berlokasi di wilayah Cempaka Putih, Jakarta, ini pun berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, berinovasi dan berinvestasi agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. “Salah satunya yakni dengan peluncuran layanan LINAC dan Cathlab,” ucap dr. Feronika. (*)