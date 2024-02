Program Makan Siang Gratis Diklaim Tak Sulit, Disamakan dengan Makanan Tambahan Ibu Hamil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim pemerintah berpengalaman dalam menangani program yang serupa dengan makan siang gratis dan susu gratis. Ia menyebut program makan siang dan susu gratis sebenarnya merupakan kelanjutan program pembangunan sumber daya manusia yang sudah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Muhadjir menjelaskan, ada beberapa program pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan sama dengan makan siang dan susu gratis. Program itu misalnya pemberian makanan tambahan bagi ibu dan anak di bawah tujuh tahun.

"Kita sudah punya pengalaman kok. Kan selama ini kita sudah menangani, namanya program makanan tambahan untuk ibu hamil, program makanan tambahan untuk bawah 2 tahun," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, 27 Februari 2024.

Karena itu, kata Muhadjir, jika program makan siang dan susu gratis dilaksanakan, pemerintah sudah siap. Program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk bawah 2 tahun sendiri dilaksanakan dalam bentuk pembagian bahan pangan dan makanan siap saji seperti biskusi, bukan makaan siap santap seperti rencana program makan siang gratis.

"Artinya nanti itu seandainya program (makan siang dan susu gratis) diberlanjutkan itu sebenarnya kelanjutan dari program penanganan, hulunisasi di sektor sumber daya manusia," ujar Muhadjir.

Muhadjir juga menyebut, program makan siang dan susu gratis penting dijalankan untuk memastikan gizi anak. Tidak hanya mencegah anak menjadi stunting.

"Anak lepas dari stunting bukan berarti sudah beres. Kalau 5 tahunnya gizinya jelek, apalagi berikutnya juga jelek, ya akan jadi jelek SDM kita," ujar dia.

Program makan siang gratis dan susu gratis adalah janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, sebelumnya mengatakan, program makan siang dan susu gratis akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan dari program ini, pemerintah nantinya akan menggunakan konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional. Desa juga akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

"Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," ujar Budiman.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

