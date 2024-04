Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih menunjukkan tren pelemahan dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa, 30 April 2024. Kurs rupiah ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS. Pada perdagangan kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah di level Rp 16.255.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar naik sekitar 0,3 persen dalam perdagangan Asia karena investor bersiap untuk pertemuan The Fed. Kemudian, kekhawatiran akan suku bunga AS yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama menempatkan dolar naik 1,3 persen pada April.

"Fokus kini tertuju pada pertemuan the Fed akhir pekan ini, bank sentral AS itu diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil," katanya pada Selasa.

Namun, Ketua The Fed Jerome Powell diperkirakan akan menawarkan pandangan yang lebih hawkish terhadap suku bunga. Terutama menyusul serangkaian pembacaan terkait inflasi.

Ibrahim mengatakan, tanda-tanda inflasi yang tinggi membuat sebagian besar pedagang mengabaikan ekspektasi penurunan suku bunga jangka pendek oleh the Fed. Saat ini, bank sentral itu diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga pada September atau kuartal keempat.

