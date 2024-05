Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, 14 Mei 2024. Kurs rupiah ditutup turun 20 poin ke level Rp 16.100 per dolar AS, dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp 16.080.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa penguatan tipis dolar AS disebabkan oleh fokus pasar yang beralih ke data inflasi AS yang akan segera dirilis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan suku bunga.

"Volatilitas ini kemungkinan akan berkurang pada awal minggu ini, karena pedagang menunggu data inflasi terbaru dari AS yang diperkirakan akan mempengaruhi sentimen jangka pendek terkait potensi penurunan suku bunga," kata Ibrahim.

Menurutnya, para analis memprediksi laporan Indeks Harga Konsumen yang dirilis pada Rabu 15 Mei 2024 menunjukkan kenaikan inflasi tahunan sebesar 3,6 persen, yang merupakan kenaikan terkecil dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Ibrahim, kedua data tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi prospek suku bunga AS. Inflasi yang tinggi sepanjang kuartal pertama membuat sebagian besar pasar tidak lagi mengharapkan penurunan suku bunga tahun ini.

Dari sisi domestik, surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2024 diperkirakan akan menyusut dibandingkan bulan sebelumnya, dengan estimasi surplus antara US$ 3,5 miliar hingga US$ 4 miliar. Kinerja ekspor dan impor diprediksi akan menurun pada April 2024.

Penyusutan surplus ini terutama disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan hari kerja yang lebih pendek di dalam negeri karena libur Lebaran. "Penyusutan surplus juga akan dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan impor," kata Ibrahim.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 4,47 miliar pada Maret 2024, yang terutama berasal dari sektor nonmigas sebesar US$ 6,51 miliar, meskipun defisit sektor migas mencapai US$ 2,04 miliar.

Secara rinci, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2024 mencapai US$ 22,43 miliar, naik 16,40 persen secara bulanan namun turun 4,19 persen secara tahunan. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Maret 2024 mencapai US$ 17,96 miliar, turun 2,60 persen secara bulanan dan turun 12,76 persen secara tahunan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | ANNISA FEBIOLA

