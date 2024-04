Terkini Bisnis: Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Astra Tebar Dividen Rp 21 T

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 30 April 2024, dimulai dari kurs rupiah yang terus melemah. Hari ini ditutup pada level Rp 16.259 per dolar AS.

Berikutnya, Astra International menebar dividen Rp 21 T. Setiap pemegang saham mendapat Rp 519 per saham.

Kemudian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan tak ada pembatasan operasi warung Madura di seluruh Indonesia. Semua Perda harus berpihak pada UMKM.

Selanjutnya, Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi hingga Rp 27,6 triliun buat menggelar pelatihan AI sampa Developer GitHub bagi talenta digital Indonesia.

Terakhir, penagih utang kerap diamuk nasabah, bos PNM Mekaar menyebut hal itu tak bisa dihindari.

1. Lagi-lagi Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini di Level Rp 16.259 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih menunjukkan tren pelemahan dalam penutupan perdagangan hari ini Selasa, 30 April 2024. Kurs rupiah ditutup melemah 4 poin ke level Rp 16.259 per dolar AS. Pada perdagangan kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah di level Rp 16.255.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar naik sekitar 0,3 persen dalam perdagangan Asia karena investor bersiap untuk pertemuan The Fed. Kemudian, kekhawatiran akan suku bunga AS yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama menempatkan dolar naik 1,3 persen pada April.

2. Astra International Tebar Dividen Rp 21 T, Dapat Rp 519 per Saham

PT Astra International Tbk (ASII) mengumumkan akan bagi-bagi dividen tunai tahun buku 2023 sejumlah Rp 21 triliun atau Rp 519 per saham. Dividen tunai ini termasuk dividen interim sebesar Rp 3,97 triliun atau Rp 98 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Dividen tersebut diambil dari laba bersih perseroan 2023 yang tercatat sebesar Rp 33,8 triliun.

"Telah disetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun 2023, Rp 21 triliun atau Rp 519 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai," kata Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah dalam konferensi pers daring hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Astra pada Selasa, 30 April 2024.

3. Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki memastikan kementeriannya tidak ada rencana membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat. Termasuk warung Madura yang belakangan jadi polemik publik.

"Arahan dari presiden tidak boleh ada peraturan itu," ujar Menkop UKM Teten Masduki di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024.

4. Microsoft Komitmen Investasi Rp 27,6 T, untuk Pelatihan AI hingga Developer GitHub

Microsoft resmi mengumumkan komitmen investasinya sebesar US $1,7 miliar (Rp 27,6 triliun) di Indonesia selama empat tahun ke depan. Investasi itu guna mengembangkan infrastruktur dan pelatihan terkait cloud, artificial intelligence (AI), dan dukungan developer di Indonesia. Dilansir dari keterangan tertulis, komitmen tersebut merupakan investasi tunggal terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft di Indonesia.

CEO Microsoft Satya Nadella mengatakan, investasi tersebut akan memberikan pelatihan keterampilan AI bagi 840.000 orang, dan dukungan terhadap komunitas developer dalam negeri yang terus berkembang. Ini merupakan investasi tunggal terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft di Indonesia. Inisiatif tersebut menurut Satya akan membantu mencapai visi Indonesia Emas 2045 Pemerintah Indonesia, yang bertujuan mentransformasi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global.

5. Penagih Utang Diamuk Nasabah, Bos PNM Mekaar: Tak Bisa Dihindari

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, buka suara perihal nasabah PNM Mekaar yang mengamuk ketika angsuran kreditnya ditagih. Ada yang melempar account officer atau penagih dengan piring, bahkan hingga mengancam menggunakan parang.

Kejadian seperti ini, kata Arief memang tidak bisa dihindari. Sejak 2016, PNM sudah memberikan pembiayaan kepada 20,2 juta perempuan di 6.165 kecamatan.

