Telkomsel Tutup Rangkaian Program Impact Incubator dengan NextDev Summit 2024

INFO NASIONAL - Telkomsel menutup rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) NextDev dengan gelaran pamungkas NextDev Summit 2024, di Jakarta, pada Selasa, 14 Mei 2024. NextDev Summit 2024 adalah wadah bagi para startup enthusiast untuk mendorong kemajuan ekosistem inovasi solusi digital yang dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan, sekaligus panggung bagi nominasi Best of The Best NextDev Startup 2024.

Selaras dengan prinsip Telkomsel yang mengedepankan Environmental, Social, and Governance (ESG), NextDev Summit 2024 bertema 'Embracing Tech for Sustainable Impacts' menjadi salah satu upaya Telkomsel melalui impact incubator NextDev untuk memperkuat fundamental dari early-stage startup.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan, Telkomsel terus berupaya menciptakan dampak sosial dengan memberdayakan masyarakat melalui proses bisnis berkelanjutan yang selaras dengan implementasi prinsip ESG.

Menurutnya, NextDev Summit 2024 menjadi bukti nyata dari komitmen dan implementasi prinsip ESG dengan mendukung pertumbuhan early-stage startup dan ekosistem pendukungnya secara inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan menampilkan inovasi hasil inkubasi, mengadakan sesi konferensi, serta membuka lebih banyak peluang untuk membangun relasi baru, kami berharap NextDev Summit dapat mendorong kontribusi pemanfaatan teknologi terkini yang berdampak dan bermakna bagi kemajuan negeri,” ujarnya.

NextDev Summit 2024 menghadirkan berbagai kegiatan dengan menghadirkan sejumlah pakar terkemuka dan alumni NextDev untuk berbagi pengalaman mengembangkan potensi bisnis startup, seperti sesi seminar dan diskusi Inspiring Expert, NextDev Talks, dan NextDev Reunion.

Untuk berjejaring antara startup dan investor, NextDev Summit 2024 menghadirkan acara Business Matching dan Power Lunch. Demo Day, Top 4 Pitching NextDev 2024, dan Winner Announcement juga masuk kedalam rangkaian acara.

Adapun NextDev Summit 2024 sendiri merupakan titik puncak dari rangkaian program impact startup incubator NextDev, yang meliputi proses pencarian talenta startup atau NextDev Talent Scouting, program inkubasi atau NextDev Academy, dan Final Pitching di NextDev Summit.

Sebagai panggung nominasi startup terbaik, NextDev Summit menghadirkan 9 startup finalis yang telah mengikuti serangkaian sesi inkubasi NextDev Academy dan terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu Digital Lifestyle, Commerce Enablement, Emerging Technologies, dan Digital Food Ecosystem.

Pada akhir tahap Final Pitching di NextDev Summit 2024, startup agritech, Aifarm, dengan solusi proses end-to-end untuk meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas sektor peternakan kambing perah, dinilai telah mengalami perkembangan dan pencapaian paling signifikan sepanjang periode program dan berhak mendapatkan gelar Best of The Best NextDev Startup 2024. Startup Smartcoop juga dinobatkan sebagai Runner Up dengan solusi software terlengkap pengelolaan bisnis koperasi profesional, mulai dari pencatatan sampai laporan keuangan.(*)