Luhut Soal Target Pendapatan per Kapita Tembus USD 10 Ribu pada 2030: Menurut Saya, Bisa Lebih

Kita sekarang di sekitar US$ 4.000 pendapatan per kapita. Kita mimpi di 2030 bisa di US$ 10.000, dan menurut saya itu bisa lebih," ujar Luhut saat berbicara di Indonesia Fintech Summit ke-4 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 10 November 2022.

17 Kepala Negara Terkonfirmasi Hadiri KTT G20, Luhut: Persiapan RI The Best Ever in History

17 Kepala Negara Terkonfirmasi Hadiri KTT G20, Luhut: Persiapan RI The Best Ever in History

Menteri Luhut menyebutkan hingga hari ini sebanyak 17 kepala negara terkonfirmasi akan menghadiri puncak KTT G20 di Nusa Dua, Badung, Bali.

Baca Selengkapnya