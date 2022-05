Ini Rekayasa Lalu Lintas di Sepanjang Ruas Tol Jakarta-Cikampek

TEMPO.CO, Jakarta -Jasa Marga atas diskresi kepolisian mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan tol.

Berikut ini update pemberlakuan rekayasa lalu lintas pada pukul 17.00:

1. Pemberlakuan one way dari Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta yang semula telah dibuka pada pukul 14.00 WIB, saat ini dilakukan perpanjangan pemberlakuan one way dari Km 428 Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C sejak pukul 15.00 WIB.

2. Contraflow dua lajur mulai dari Km 47 s.d Km 28+500 jalan tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta telah diberlakukan sejak pukul 14.27 WIB.

3. Pemberlakuan kebijakan buka tutup secara kondisional di jalan tol Jakarta-Cikampek pada beberapa titik yaitu akses masuk arah Cikampek pada GT Bekasi Timur, GT Bekasi Barat, GT Cibatu dan GT Cikarang Timur ditutup sejak pukul 10.55 WIB. Sedangkan akses masuk dan keluar GT Karawang Barat dilakukan penutupan sementara secara situasional sejak pukul 15.12 WIB.

4. Kebijakan buka tutup sementara pada jalan tol layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) dilakukan secara situasional. Akses masuk portal Jalan Tol Layang MBZ dari arah Kalimalang, Jatiasih dan Jatibening arah Cikampek secara kondisional telah dilakukan penutupan sejak pukul 07.30 WIB.

"Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan selalu berhati-hati dalam berkendara, jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," kata Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Tody Satria dalam keterangan tertulis Jumat, 6 Mei 2022.

Baca Juga: Arus Balik Tol Jakarta-Cikampek di Gerbang Tol Halim Masih Lancar Jumat Dinihari