IHSG Ditutup Melemah, Samuel Sekuritas: Arus Jual Asing Masih Kencang

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG terperosok makin dalam pada sesi kedua perdagangan, Rabu, 19 Mei 2021. IHSG menutup sesi kedua di angka 5.760, lebih rendah 12 poin dari angka penutupan sesi pertama siang tadi.

Sebanyak 158 saham menguat, 338 saham melemah, dan 150 saham stagnan pada perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi sebesar Rp 9,9 triliun.

"Arus jual investor asing di pasar reguler masih kencang di sesi kedua perdagangan hari ini, terlihat dari angka net sell di seluruh pasar yang mencapai Rp 280,8 miliar," dinukil dari analisis Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu.

Saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler antara lain Chandra Asri Petrochemical Tbk alias TPIA Rp 34,4 miliar, Tower Bersama Infrastructure Tbk alias TBIG Rp 19,4 miliar, dan Astra International Tbk alias ASII Rp 18,6 miliar.

Saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler, kata Samuel Sekuritas, antara lain Bank Mandiri Tbk alias BMRI Rp 79,6 miliar, Bank Rakyat Indonesia alias BBRI Rp 75,6 miliar, dan Aneka Tambang Tbk alias ANTM Rp 37,1 miliar.

Sebagian besar indeks sektor melemah hari ini, dengan penurunan paling dalam dicatatkan oleh indeks sektor industri dasar dan kimia (IDXBASIC) yang melemah -2,6 persen. Saham yang turun paling dalam dari sektor ini adalah saham Kapuas Prima Coal Tbk, yang turun -6,7 persen ke Rp 153 per saham.

Indeks sektor yang menunjukkan pergerakan paling positif adalah indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) yang menguat 7 persen. Saham yang menguat paling tinggi adalah saham DMMX (Digital Mediatama Maxima). Saham perusahaan yang sempat menjadi pembicaraan setelah menjalin kerja sama dengan RANS Entertainment besutan Raffi Ahmad pada Februari 2021 lalu ini melejit hingga 24,5 persen ke Rp 940 per saham.

Berikut ini adalah emiten yang menempati posisi top gainer pada perdagangan hari ini. Atlas Resources Tbk alias ARII naik 34,9 persen ke Rp 224 per saham, Era Mandiri Cemerlang Tbka alias IKAN naik 31,3 persen ke Rp 134 per saham, Lionmesh Prima Tbk alias LMSH naik 24,8 persen ke Rp1.455 per saham, Temas Tbk atau TMAS naik 24,7 persen ke Rp 282 per saham, dan DMMX naik 24,5 persen ke Rp 940 per saham.

Adapun saham top loser pada hari ini antara lain Lima Dua Lima Tiga Ord Shs alias LUCY yang turun 8,9 persen ke Rp 61 per saham, Inter Delta Tbk alias INTD turun 7 persen ke Rp 186 per saham, Asahimas Flat Glass Tbk alias AMFG turun 6,9 persen ke Rp 4.260 per saham, Apexindo Pratama Duta Tbk alias APEX turun 6,9 persen ke Rp 800 per saham, dan Dana Brata Luhu alias TEBE turun 6,9 persen ke Rp 402 per saham.

