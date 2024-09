Promo Indomaret dan Alfamart Terbaru, Ada Susu UHT hingga Minyak Goreng

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua jaringan pengecer waralaba, PT Indomarco Prismatama atau Indomaret dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart bersaing dalam menghadirkan beberapa promo selama September 2024. Promo yang berlaku berupa potongan harga atau diskon hingga tebus produk dengan harga murah.

Daftar Promo Indomaret Terbaru

Melansir akun Instagram @indomaret, berikut beberapa promo Indomaret terbaru:

1. Hemat Bangeet!

Baca juga: Alfamart Sahabat Posyandu Inisiatif Turunkan Angka Stunting di 12 Kota

- Periode 12-18 September 2024.

- Tersedia nasional.

- Terdapat perbedaan selisih produk di luar Jawa, Bali, dan Lombok.

Baca juga: 5 Alternatif Pengganti Minyak Goreng Kelapa Sawit untuk Memasak

- Tidak berlaku di Indomaret Point.

- Tropical Minyak Goreng 2.000 mL botol: Rp 34.900 (Jawa),

- Sosro Fruit Tea Apple, Blackcurrant, Freeze, Markisa, Strawberry, atau Lemon 350 mL botol: Rp 3.00.

- GIV Body Wash Flower & Berry, Glowing White Mulberry & Collagen, Hijab Saffron & Niacinamide, atau Tin & Zaitun 450/400 mL pouch: Rp 12.900.

- Sedaap Kecap Manis Special 550/520 mL pouch: Rp 18.000.

- Pringles Potato Crisps Original, Cheesy Cheese, atau Sourcream & Onion 42 gram kaleng: Rp 9.900.

- Gentle Gen Deterjen Cair Morning Breeze, Parisienne Garden, French Peony, atau Anti Keringat 750/700 mL botol: Rp 13.900.

- Frisian Flag Kental Manis Putih atau Cokelat 545 gram pouch: Rp 15.500.

- Kapal Api Kopi Bubuk Special 160/150 gram pack: Rp 19.500.

- Baby Happy! Baby Diapers Pants L28’s, M32’s, atau S38+2’s bag: Rp 47.500.

2. Paling Murah

- Periode 12-18 September 2024.

- Tersedia nasional.

- Terdapat perbedaan selisih produk di luar Jawa, Bali, dan Lombok.

- Tidak berlaku di Indomaret Point.

- Prime Bread Reguler semua varian: Rp 10.000 per 3 packs.

- Kinder Joy Chocolate Crispy Boys, Girls, atau Natoons 20 gram: Rp 9.900.

- Pantene Shampoo atau Conditioner Pro-V 160 mL semua varian: Rp 19.900.

- Fiesta Bakso, Sausage, atau Siomay Ready to Go 54/60 gram semua varian: Rp 10.900 per 2 packs.

- Sunlight Pencuci Piring 600/560 mL semua varian: Rp 9.500 per pack dengan syarat beli 2 packs.

- Ultra Susu UHT 250 mL semua varian, kecuali Low Fat: Rp 12.500 per 2 packs.

- Indomaret Air Minum 24x200 mL: 19.900.

- Luwak White Koffie Original 9x20 gram: Rp 13.000.