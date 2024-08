Harga Minyak Dunia Naik Tipis Seiring Gangguan Pasokan di Libya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia naik tipis dalam perdagangan Kamis, 29 Agustus 2024. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,11 persen menjadi US$ 78,74 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,2 persen menjadi US$ 74,67 per barel.

Sebelumnya, harga minyak dunia sempat anjlok seiring kekhawatiran atas ketersediaan pasokan di Libya. Reuters, dalam laporannya, menyebut beberapa ladang minyak di Libya menghentikan produksi seiring terjadinya perebutan kendali atas bank sentral. Sebuah perusahaan konsultan memperkirakan gangguan produksi antara 900 ribu hingga 1 juta barel per hari akan terjadi beberapa pekan. Adapun pada Juli kemarin, produksi minyak di Libya tercatat sekitar 1,18 juta barel per hari.

Gangguan pasokan tersebut diperkirakan berdampak buruk pada rencana produksi OPEC+ pada ktober mendatang. Walhasil, bisa berpengaruh positif bagi pasar minyak, jika pasokan tidak berkurang sebagaimana yang diharapkan.

"Penutupan produksi yang berkepanjangan di Libya akan memberikan OPEC+ sedikit lebih banyak kenyamanan dalam meningkatkan pasokan pada kuartal IV tahun 2024 sesuai rencana saat ini," kata analis ING dalam catatan klien, dikutip dari Reuters.

Analis tersebut juga mengatakan bahwa gangguan singkat akan membuat keputusan kartel tersebut lebih sulit. "Berdasarkan skenario ini, kami yakin mereka akan enggan menambah pasokan ke pasar ketika masih ada kekhawatiran mengenai permintaan."

