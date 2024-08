Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 20 Agustus 2024 dimulai dari maskapai penerbangan Lion Air Group menebar promo dengan memberikan 50 tiket secara cuma-cuma alias gratis setiap harinya.

Disusul, mantan Menteri Pertanian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Suswono resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Suswono akan berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia sebesar 50 persen.

Berikutnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengkritik penunjukan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia menyebut penunjukan ulang itu demi kepentingan pemerintah membagikan konsesi tambang.

Terakhir, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyediakan 600 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 untuk penempatan kerja di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Seleksi administrasi CPNS tersebut dibuka hari ini, Selasa, 20 Agustus hingga 13 September 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

