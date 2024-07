BRI Raih Penghargaan Best Risk Management di CNN Indonesia Awards

Iklan

INFO BISNIS – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui kantor cabang di Palembang meraih penghargaan Best Risk Management di ajang CNN Indonesia Awards pada 10 Juli 2024.

BRI Palembang dinilai sukses menjalankan manajemen risiko dan fungsi kepatuhan yang efektif. Dikategorikan sebagai second line of defense pada 2024 dan berkomitmen zero tolerance terhadap pelaku-pelaku fraudster perbankan, baik internal maupun eksternal.

Dalam mencegah fraudster perbankan, tim BRI Palembang meluncurkan kampanye dengan tagar #ganyangfraudster. Program ini dijalankan melalui pelatihan in house training accelerating Fraud Recovery Towards Top Performance di Provinsi Sumatra Selatan.

Pelatihan tersebut diikuti 78 peserta dari 21 Branch Risk & Compliance (BRC) dan 57 Unit Risk & Compliance (URC) yang merupakan jajaran second line of defense di 21 unit kerja kantor cabang atau branch office mikro, kecil dan menengah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto menyatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen BRI yang tidak memberikan toleransi bagi tindakan fraud, baik yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.

“BRI senantiasa berupaya menekan dan menurunkan kejadian fraud serta mengoptimalkan recovery kerugian akibat fraud tersebut,” kata Agus Sudiarto.

Berikut ini upaya yang dilakukan: Pertama, pengembangan sistem dan tata kelola eksekusi pada Fraud Detection System (FDS). Kedua, Penguatan Governance Risk Compliance Culture pada seluruh jajaran pekerja.

Tiga, mengoptimalisasikan Regional Risk Management (RRM) Team dengan menyempurnakan framework RRM Team. Empat, melakukan peningkatan recovery fraud serta secara berkala melakukan top level review dan functional review terkait Strategi Anti-Fraud.

Informasi tambahan, dewan pakar di acara penghargaan CNN Indonesia Awards terdiri dari Board of News Director CNN Indonesia Desi Anwar, Wakil Pemimpin Redaksi CNNIndonesia.com Ike Agestu, KepalaDivisi Event CNN Indonesia Niki Charles Laoh, dan KepalaBiro Detikcom Wilayah Sumatra Baringin. (*)