Ini Sosok 3 Wamen Baru Jokowi: Dua Orang Dekat Prabowo dan Seorang ASN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, masing-masing Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Dua wakil menteri baru adalah orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono yang biasa disapa Tommy adalah Bendahara Gerindra sekaligus keponakan Prabowo.

Dikutip dari laman resmi Partai Gerindra, pria yang akrab disapa Tommy itu lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Tommy merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura, sedangkan ibunya, Bianti, adalah kakak kandung Prabowo.

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.

Tommy memperoleh gelar S1 di bidang sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia kemudian melanjutkan studi master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, AS.

Ia pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993 dan pada 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, karirnya terus berkembang ketika pamannya, Hashim Djojohadikusumo, memintanya untuk membantunya sebagai deputy CEO di perusahaan agrobisnis milik Hashim, Arsari Group.

Sementara di politik, Tommy terlibat dalam Partai Gerindra. Dia juga pernah menjadi calon legislatif di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai Bendahara Umum Gerindra, peran Tommy sangat penting selama Pemilu Presiden 2014 ketika partai tersebut mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Berkat kinerja baik Tommy, Partai Gerindra bisa mendapatkan peringkat terbaik sebagai partai politik dengan laporan keuangan yang paling transparan. Partai Gerindra juga mendapatkan penghargaan dari Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch.

Wakil Menteri Keuangan Sudaryono

Sudaryono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Sudaryono akan menggantikan posisi Harvick Hasnul Qolbi yang sudah berada menjabat posisi itu sejak akhir 2020. TEMPO/Subekti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, lahir di Grobogan pada tanggal 23 Januari 1985.

Mas Dar menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah pada usia 38 tahun. Sebelumnya, dia aktif di banyak organisasi, seperti Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), CEO Garuda TV, serta CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies.

Sudaryono pernah menjadi Ajudan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2010 selepas menempuh pendidikan di Jepang. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), salah satu sayap Gerindra.

Mengutip dari laman sudaryono.id, lulusan SMA Taruna Nusantara itu melanjutkan kuliahnya di Negeri Sakura dengan program beasiswa di National Defense Academy of Japan.

Sepulang dari Jepang, Mas Dar melanjutkan pendidikan akademisnya dengan kuliah program S2 Magister Manajemen di salah satu universitas di Jerman dan S3 di Institut Pertanian Bogor.

Mas Dar mengawali karier profesionalnya dari tahun 2014 sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy, kemudian dipercaya menjadi CEO Garuda TV pada 2018.

Selanjutnya, ia juga menjadi CEO PT Nusantara Telematics System sejak 2019, dan Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma sejak 2020.

Kiprahnya di dunia politik dimulai pada 2010, ketika dia menjadi asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada 2020 ia kemudian menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Gerindra, sebelum kemudian terpilih menjadi ketua DPD Gerindra Jateng pada18 Oktober 2023.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti

Yuliot merupakan pegawai negeri karier di Kementerian Investasi/BKPM. Jabatan saat ini adalah Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.

Sebelumnya, dia menjadi pelaksana tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Yuliot juga pernah menjadi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Terkait tugas barunya sebagai Wamen Investasi, Yuliot menyatakan akan berupaya mencapai target investasi yang telah ditetapkan, hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, dia akan membantu memastikan keberlanjutan kegiatan investasi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Sehingga target-target pertumbuhan dan indikator-indikator ekonomi, apalagi investasi, bisa tercapai,” ujar Yuliot.

ANTARA

