Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Calon Wakil Menteri Keuangan, Untuk Memuluskan Transisi Kekuasaan?

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra, Thomas Djiwandono, dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan hari ini. Keponakan Prabowo Subianto itu akan bergabung di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyatakan hal itu untuk kepemimpinan presiden terpilih supaya memudahkan transisi kekuasaan dari Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo. Pasalnya Thomas Djiwandono anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut Esther, langkah itu dapat memuluskan transisi dari kabinet Jokowi ke kabinet Prabowo. “Supaya tahu problem fiskal sehingga bisa mitigasi risiko dan mencari solusi,” kata dia, saat dihubungi Kamis, 18 Juli 2024.

Posisi Thomas Djiwandono di tim gugus tugas memang pada kluster ekonomi, yakni sebagai anggota bidang keuangan. Pada 24 Juni 2024 lalu, ia juga ikut mengumumkan anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Bendahara umum Partai Gerindra itu merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan ibunya merupakan kakak kandung Prabowo Subianto.

Masuknya bendahara umum Partai Gerindra itu ke kabinet telah dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Pimpinan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut membenarkan bahwa Thomas Djiwandono akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. “Benar mereka masuk bursa Wamen. (Dilantik dalam waktu dekat) Mudah-mudahan benar. Senang dengarnya kalau benar,” kata Dasco kepada Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Juli 2024.

Ilona Esterina | Daniel A Fajri

