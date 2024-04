One Way Tol Cipali-Semarang Masih Berlanjut hingga Selasa Siang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jasa Marga melanjutkan rekayasa lalu lintas one way dari Kilometer 72 Tol Cipali sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung hingga Selasa, 9 April 2024, pukul 12.00 WIB. Sebelumnya, one way dijadwalkan berakhir pada Senin, 8 April 2024 pukul 24.00.

Marketing & Communication Department Head/Pgs. Corporate Communication & Community Development Group Head Faiza Riani mengatakan one way dilanjutkan atas diskresi kepolisian karena volume lalu lintas kendaraan dari Jakarta menuju Semarang masih meningkat.

“Peningkatan lalu lintas juga diprediksi masih berlanjut hingga pagi hari,” kata Faiza melalui keterangan tertulis pada Senin malam, 8 April 2024.

Sementara itu, Faiza mengatakan, contraflow KM 47 sampai KM 70 arah Cikampek ruas Tol Jakarta-Cikampek telah ditutup sejak Senin kemarin, pukul 13.26 WIB. Pasalnya, lalu lintas di ruas tol tersebut sudah berangsur normal kembali.

“Rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai diskresi Kepolisian. Kami imbau pengguna jalan selalu berhati-hati di jalan dan mematuhi arahan petugas di lapangan,” ujar Faiza.

Jasa Marga pun mengimbau pengguna jalan untuk terus memperbarui informasi perjalanan melalui aplikasi Travoy. Selain itu, kata Faiza, pengguna jalan bisa mengakses informasi lalu lintas terkini melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080, Akun X @PTJASAMARGA dan media sosial resmi Jasa Marga.

