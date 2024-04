Arus Balik Lebaran, One Way dan Contraflow Tol Trans Jawa Diperpanjang hingga Tengah Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki arus balik Lebaran, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atas diskresi kepolisian memperpanjang waktu penerapan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai Cikampek KM 72 hingga hari ini, Ahad, 14 April 2024 pukul 24.00.

Perpanjangan waktu hingga tengah malam juga dilakukan untuk rekayasa lalu lintas contraflow atau dua lajur di KM 72 Tol Cipali sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.

Melansir dari akun X Korlantas Polri @NTMCLantasPolri, pelaksanaan rekayasa one way dan contraflow ini bakal dilihat dari volume lalu lintas selama tiga jam berturut-turut. Apabila volume lalu lintas meningkat, maka pelaksanaan one way dan contraflow di Tol Trans Jawa bakal diperpanjang hingga Minggu tengah malam nanti.

"Apabila volume lalinnya mengalami penurunan maka akan dilakukan penutupan rekayasa contra flow maupun one way lebih awal," tulis @NTMCLantasPolri.

Berdasarkan pantauan kamera pemantau dan anggota kepolisian di lapangan, kendaraan yang melintas dari arah selatan (Cileunyi) dan timur (Solo dan Semarang) masih mengalami peningkatan per Sabtu malam, 13 April 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi puncak arus balik terjadi pada akhir pekan, 13 sampai 14 April 2024. Adapun Jasa Marga mencatat pada H+1 hingga H+2 lebaran, volume lalu lintas kendaraan meningkat di sejumlah gerbang tol utama wilayah Trans Jawa ang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jasa Marga mencatat kendaraan masuk dari wilayah timur Trans Jawa lewat gerbang tol ini mengalami hingga 46,85 persen dibanding lalu lintas saat normal. Sedangkan untuk kendaraan yang menuju wilayah timur Trans Jawa, kenaikan volume kendaraan mencapai 106,35 persen.

Kenaikan volume kendaraan juga terjadi di Gerbang Tol Kalikangkung. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta, naik hingga 72,63 persen. Sedangkan untuk yang menuju Semarang, tercatat naik hingga 112,46 persen.

Di Gerbang Tol Banyumanik, tercatat jumlah kendaraan yang menuju Jakarta juga naik 104,39 persen. Sementara untuk yang menuju Solo naik hingga 137,34 persen.

