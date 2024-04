One Way pada Arus Balik Lebaran Diperpanjang, Jasa Marga Ingatkan Pemudik Tak Pindah Lajur Tiba-tiba

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian telah memperpanjang pemberlakuan jalur satu arah (one way) melalui Gerbang Tol Kalikangkung- Cikampek pada masa arus balik Lebaran 2024 hingga tengah malam hari ini, Ahad, 14 April 2024. PT Jasa Marga (Persero) Tbk meminta pemudik tetap berhati-hati saat pemberlakuan one way tersebut.

"Tetap mematuhi batas kecepatan yang dipersyaratkan dan dilarang berpindah jalur di lokasi yang tidak seharusnya selama melalui jalur one way," kata Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani dalam keterangan tertulis di Semarang, Sabtu, 13 April 2024, seperti dikutip dari Antara

Faiza pun meminta pengendara tidak menerobos pembatas untuk berpindah jalur dan juga dilarang untuk pindah lajur secara tiba-tiba. Sebab, hal itu tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga pengendara lainnya.

"Kami juga meminta pengguna jalan agar tidak berhenti di bahu jalan saat berada di jalur one way, kecuali dalam kondisi darurat," ujar Faiza.

Faiza pun menyebutkan, area peristirahatan (rest area) di rute jalan tol yang diberlakukan satu arah tetap beroperasi normal. Hal ini termasuk rest area yang berada di arah sebaliknya atau jalur kanan.

Jasa Marga mendukung diskresi kepolisian untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 2024 di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang sampai Cikampek. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan pada Sabtu kemarin sejak pukul 15.00 WIB.

Adapun rekayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang s.d KM 72 Jalan Tol Cipali.

Pemberlakuan one way karena indikator volume lalu lintas di sepanjang KM 414 Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan KM 190 Jalan Tol Palikanci selama tiga jam berturut-turut dan volume lalu lintasnya, di atas indikator.

"Dengan berakhirnya titik one way di KM 72, maka pengguna jalan dari Jakarta yang menuju arah Jalan Tol Cipali atau Jalan Tol Trans Jawa akan dialihkan akses keluar GT Cikampek KM 72," ujar Faiza.

Pemerintah resmi menerapkan sistem satu arah di tol Trans Jawa mulai dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jawa Tengah menuju GT Cikampek Utama pada pukul 15.00 WIB atau H+3 Lebaran guna melancarkan arus balik.

"Kami resmi menerapkan sistem one way," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Ia mengatakan penerapan sistem ini saat ini beda dengan tahun lalu yang dilakukan serentak tapi hari ini di gerbang tol lain sudah dibuka satu arah. "Saya mohon pemudik untuk mematuhi aturan yang ada, cek saldo elektronik tol dan pastikan BBM cukup," kata Muhadjir.

