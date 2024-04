Kemenhub Sebut Rekayasa One Way Mampu Mengurai Kepadatan Arus Mudik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyebut rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way dalam perjalanan mudik-balik Lebaran 2024 berhasil mengurai kepadatan di sejumlah ruas tol.

"Saat ini, rekayasa ini terbukti berhasil mengurai kepadatan di ruas-ruas tol tertentu," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Tempo pada Ahad, 7 April 2024.

Dia mengatakan, pengaturan one way tersebut ditujukan untuk mengurangi beban jalan. Dengan demikian, kendaraan masih bisa melaju dan kepadatan dapat terurai.

"Namun, itu semua diskresi Korlantas Polri untuk menentukan rekayasa lalin (lalu lintas)."

Sebelumnya, Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way sebagai langkah mengantisipasi kemacetan puncak arus mudik serta arus balik. Rekayasa one way selama arus mudik berlaku mulai 5 sampai 9 April 2024.

Pada tanggal 5 sampai 7 April 2024, one way berlaku pukul 14.00 hingga 24.00 WIB. Kemudian, pada tanggal 8 dan 9 April 2024, one way berlaku mulai pukul 08.00 hingga 24.00 WIB.

Sementara itu, pengaturan one way arus balik berlaku mulai tanggal 12 sampai 16 April 2024. Khusus tanggal 12 April, one way berlaku dari pukul 14.00 hingga 24.00 WIB. Sedangkan one way tanggal 14 sampai 16 April berlaku pada pukul 14.00 hingga 08.00 WIB.

Di samping itu, Kemenhub juga sudah menyiapkan sistem buka-tutup rest area untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik.

"Rest area juga sudah disiapkan skenario buka tutup untuk menghindari kepadatan yang mengular sampai bahu jalan. Juga pembatasan masuk maksimal 30 menit," kata Adita.

ANNISA FEBIOLA | ANDIKA DWI

