Harga Pangan Terus Naik Jelang Ramadan, Beras Tembus Rp 17 Ribu per Kilogram

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia mencatat kenaikan harga pangan menjelang Ramadan 2024. Per Rabu, 28 Februari 2024, hampir seluruh komoditas mengalami lonjakan harga, mulai dari beras, cabai, daging, hingga minyak goreng.

Harga rata-rata nasional beras medium sebesar Rp 15.900 per kilogram atau naik 1,92 persen dari sehari sebelumnya. Sedangkan harga beras medium atau kualitas super 1 sebesar Rp 17.200 per kilogram atau naik 1,47 per kilogram.

Harga cabai merah besar juga naik sebesar 4,27 persen menjadi Rp 76.850 per kilogram. Cabai merah keriting pun naik 2,9 persen menjadi Rp 70.950 per kilogram. Namun, cabai rawit hijau tercatat turun 2,69 persen menjadi Rp 52.450 per kilogram dan cabai rawit merah turun 3,82 persen menjadi Rp 69.300 per kilogram.

Kemudian, harga daging kualitas super 1 naik 0,14 persen menjadi Rp 138.300 per kilogram dan daging sapi kualitas 2 naik 0,08 persen menjadi Rp 129.300 per kilogram. Gula pasir juga naik 0,27 persen menjadi Rp 18.300 per kilogram.

Minyak goreng curah juga tercatat naik 0,93 persen menjadi Rp 16.250 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,48 persen menjadi Rp 20.850 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,26 persen menjadi Rp 19.350 per kilogram.

