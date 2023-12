Percepat Transisi Energi, Indika Energy Teken Kerja Sama dengan Bank Mandiri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indika Energy Tbk (INDY) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bank Mandiri pada Kamis, 30 November 2023. Melalui kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan jasa dan produk digital untuk memenuhi kebutuhan transaksi Indika Energy dan kelompok usahanya.

Layanan yang dimaksud, misalnya, KOPRA Cash Management, KOPRA Trade, KOPRA Value Chain, KOPRA Smart Account, serta KOPRA Foreign Exchange. Bank Mandiri juga memberikan dukungan pada perancangan skema pembiayaan, advisory dan investasi melalui pembiayaan ESG, sustainability-linked loan dan atau pembiayaan transisi energi.

Wakil Direktur Utama dan CEO Grup Indika Energy Azis Armand menyebut Indika Energy melakukan diversifikasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha termasuk dalam energi baru dan terbarukan (EBT), solusi berbasis alam, kendaraan listrik, serta teknologi digital.

"Hal ini merupakan salah satu upaya kami dalam mendukung transisi energi nasional yang tentunya membutuhkan investasi yang cukup besar dan kerja sama seluruh pihak termasuk sektor perbankan dan stakeholders lainnya," kata Azis dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 30 November 2023.

Ia menyebut, Indika Energy berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis non-batu bara hingga 50 persen pada 2025, serta mendukung pencapaian net zero emission (NZE) pada tahun 2050.

Baca Juga: Bank Mandiri Jadi Mitra Bank Terbaik BI dalam Pengembangan Pasar

Dipilihnya Bank Mandiri tak terlepas dari portfolio Bank Mandiri. Untuk green portofolio, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp122 triliun atau di atas 30 persen dari total green portfolio Indonesia, sehingga menjadikan Bank Mandiri sebagai market leader dalam penyaluran green portfolio.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyebut, sektor keuangan memegang peran krusial dalam mempercepat perubahan dalam bisnis menuju praktik yang lebih bersahabat dengan lingkungan, melalui penyediaan produk pembiayaan berkelanjutan yang didukung oleh transformasi digital bisnis.

"Dengan customer base yang luas, Bank Mandiri terus memberikan dukungan penuh kepada nasabah dan menjadi bagian dari perjalanan transisi Indonesia ke ekonomi rendah karbon. Bank Mandiri juga senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ucap Darmawan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi dan Wakil Direktur Utama dan CEO Grup Indika Energy, Azis Armand dalam rangkaian acara acara Conference of The Parties 28 (“COP 28”) atau Konferensi Perubahan Iklim PBB - United Nations Framework Convention on Climate Change (“UNFCCC”) di Dubai, Uni Emirat Arab pada Kamis, 30 November 2023.

Pilihan Editor: Transisi Energi, Indika Energy Bidik Pendapatan Non Batu Bara Naik 50 Persen pada 2025