BRI Tambah Porsi Saham di Danareksa Investment Management Jadi 65 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengakuisisi saham PT Danareksa Investment Management (DIM). BRI membeli 9 juta lembar saham atau 30 persen dari total saham DIM.

Kini, BRI mengempit 65 persen saham DIM dan menjadi pemegang saham mayoritas. Direktur Utama DIM Marsangap P. Tamba menyatakan DIM siap mendukung visi BRI dan berfokus pada segmen retail melalui sinergi dengan BRI Group.

“DIM senantiasa akan mendukung visi dari Bank BRI untuk menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan menjadi champion of financial inclusion sehingga BRI dapat menjadi perusahaan jasa keuangan yang terintegrasi dan menjadi one stop financial solution provider dalam melayani kebutuhan finansial seluruh rakyat Indonesia” ujar Marsangap dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2022.

Penandatanganan akta jual-beli saham antara BRI dan Danareksa tersebut telah dilakukan pada Rabu, 30 November 2022. Marsangap mengatakan sinergi anatara BRI Group dan Danareska Group akan menjadi kunci penting bagi DIM dalam menghadapi persaingan industri manajer investasi yang semakin ketat.

Selain itu, menjadi pendorong DIM untuk terus bertumbuh menjadi manajer investasi terkemuka di Indonesia yang bertaraf global. DIM berfokus pada pengembangan utama di segmen retil—melalui upaya sinergi dan peningkatan kinerja baik di area bisnis maupun operasional.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso juga telah menyampaikan BRI memiliki target untuk menjadi perusahaan jasa keuangan terintegrasi. Adapun salah satu upayanya adalah dengan melakukann optimalisasi jasa manajemen investasi pada ekosistem BRI melalui DIM.

