Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali loyo dalam penutupan perdagangan hari ini Jumat, 26 April 2024. Kurs rupiah dalam perdagangan akhir pekan ditutup melemah 22 poin ke level Rp 16.210 per USD.

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS. Sementara pada hari Rabu, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.155 per USD.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menyebut Departemen Perdagangan melaporkan bahwa produk domestik bruto AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 1,6 persen pada kuartal I 2024. Capaian ini lebih lambat dari tingkat pertumbuhan 2,4 persen yang diperkirakan oleh para ekonom berdasarkan survei oleh Reuters.

"Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa inflasi yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti naik 3,7 persen pada kuartal I, melampaui perkiraan kenaikan 3,4 persen," katanya pada Jumat, 26 April 2024.

Indeks PCE dan indeks PCE inti yang memperhitungkan harga pangan dan energi termasuk ukuran paling penting bagi The Fed dalam mengukur perilaku harga. "Kejutan inflasi menempatkan fokus yang lebih besar dari biasanya pada rilis data indeks harga PCE untuk bulan Maret pada hari Jumat."

Di sisi lain, investor memperkirakan pertemuan kebijakan Bank of Japan (BOJ) yang berakhir pada hari Jumat tidak akan cukup hawkish untuk mendukung mata uang yen Jepang.

"Investor memperkirakan level dolar/yen 155 akan menjadi batasan bagi otoritas Jepang, di mana BOJ dapat melakukan intervensi untuk menopang mata uang tersebut."

Menyusul data PDB, pasar suku bunga berjangka AS memperkirakan peluang penurunan suku bunga Fed sebesar 58 persen pada September. Perkiraan ini turun dari 70 persen dibandingkan Rabu, menurut alat FedWatch CME Group.