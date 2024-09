50 Yacht dari Berbagai Negara akan Bersandar di Bali, Ramaikan Sail to Indonesia Pelindo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan menghadirkan 50 perahu yacht dari berbagai dalam agenda Sail to Indonesia goes to Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Bali, 2-4 Oktober mendatang. Rangkaian agenda itu digelar untuk memperingati HUT ke-3 Pelindo.

Ketua panitia Sail to Indonesia Goes to BMTH Kiki Mohammad Hikmat menuturkan acara mendatang jadi kesempatan pertama 50 yacht itu bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali. Saat bersadar, pelancong dari berbagai negara itu akan menikmati berbagai program hiburan yang telah disiapkan.

Kiki berpendapat agenda itu jadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapan sektor maritim nasional, terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata maritim kelas dunia.

“Menjadi kesempatan luar biasa untuk mempromosikan destinasi pariwisata unggulan Indonesia, khususnya di sepanjang pesisir dan kepulauan yang kaya akan budaya dan keindahan alam,” kata Kiki dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 22 September 2024.

Sebagai informasi, BMTH merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan dapat menjadi gerbang peningkatan ekonomi Bali melalui aktivitas pariwisata bahari. PT Pelindo menjadi salah satu perusahaan yang terlibat dalam perancangan dan penataan proyek tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berharap BMTH mampu menciptakan ekosistem pariwisata di Bali dan berpotensi memberikan dampak besar yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Bali hingga 2,7 kali lipat.

“Selain itu, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Pelabuhan Benoa hingga 1,5 kali lipat dan wisatawan nusantara hingga 2 kali lipat," ungkap Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 12 Mei 2024.

Kehadiran BMTH menjadi daya tarik wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar. Pada 2023, Pelabuhan Benoa sukses menjadi tempat berlabuh bagi 48 kapal pesiar dengan arus penumpang mencapai 77 ribu orang. Hal ini menjadi indikasi potensi peningkatan kunjungan wisatawan baru ke Bali dari sisi laut. Selain itu, BMTH juga akan menggaet pasar wisatawan kelas atas.

