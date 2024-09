Pertamina International Shipping (PIS) Hadir di Gastech Houston 2024

Iklan

INFO BISNIS - PT Pertamina International Shipping (PIS) kembali menegaskan posisinya sebagai perusahaan marine logistic bertaraf internasional dengan ikut serta dalam forum Gastech 2024 yang digelar di George R. Brown Convention Center, Houston, Amerika Serikat.

Pada forum ini, PIS bergabung bersama 800 perusahaan terkemuka di sektor energi dan perusahaan shipping terkemuka dunia, antara lain Shell, ExxonMobil, Chevron, HD Hyundai Oilbank, Aramco, dan lainnya.

Ini merupakan kali pertama PIS berpartisipasi di forum Gastech. Di partisipasi perdana ini, PIS hadir dengan membuka booth seluas 150 meter persegi, yang memajang miniatur kapal kapal PIS disertai dengan layar-layar interaktif yang berisi informasi seputar bisnis PIS.

CEO PIS Yoki Firnandi menekankan ekspansi dan inovasi PIS sebagai upaya memenuhi visi perusahaan menjadi global leader dalam industri marine logistic pada 2034. “Sebagai perusahaan logistik maritim terintegrasi terbesar di Indonesia, PIS terus berinovasi untuk memenuhi permintaan energi domestik yang semakin meningkat.” kata Yoki dalam sesi panel CEO Gastech 2024 yang digelar di tenan PIS, Kamis 19 September 2024.

Guna lebih memperkenalkan PIS sebagai perusahaan terkemuka Indonesia di panggung dunia, PIS juga menggelar sesi diskusi panel yang diisi oleh direksi dan para praktisi energi, shipping, dan sustainability global.

Di sesi panel pertama diisi oleh CEO PIS Yoki Firnandi dan Managing Director of NYK Group Europe Norway Anders Lepsoe yang membahas industri maritim logistik di tengah transisi energi dan market global yang terus berkembang.

Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra yang membahas komitmen PIS untuk meningkatkan kontribusi bisnis hijau secara keseluruhan dan peran PIS dalam mendukung target net zero emission dan analisis market energi bersih oleh Global Head of LNG Fearnleys, Per Christian Fett.

Hadir juga Direktur Tanker Minyak Mentah dan Minyak Bumi PIS Brilian Perdana menyampaikan rencana korporasi untuk memanfaatkan potensi besar pasar LNG global khususnya di pasar Asia Tenggara. Dalam diskusi ini Brilian didampingi oleh Director Deputy Head Drewry Maritime Services (Asia) Pte Ltd Jayendu Khrisna.

Sedangkan Direktur Armada PIS M. Irfan Zainul Fikri menjabarkan keunggulan armada perusahaan yang memprioritaskan standar keselamatan dan berkapabilitas skala internasional untuk menjawab kebutuhan pasar maritim global. Dalam diskusi ini, hadir juga Director of Global Gas Development of ABS Qatar Ltd Rostom Merzouki dan Senior Director of MOL Encean Pte Ltd Taichi Sugiyama.

Tahun ini, Forum Gastech 2024 berfokus membahas perubahan lanskap industri energi yang disebabkan oleh pergeseran tren konsumen dampak perubahan iklim serta kondisi geopolitik. Dalam forum tersebut, Presiden Energi DMG Events Christopher Hudson selaku penyelenggara membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya para pelaku sektor energi untuk duduk bersama dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi energi industri.

"Gastech adalah komunitas global yang menyatukan berbagai perspektif untuk mencapai masa depan energi yang aman dan berkelanjutan. Ini menjadi simbol kolaborasi internasional dalam industri energi. Saat kita berkumpul hari ini, kita merasakan urgensi transisi energi dan perlunya mempercepat dekarbonisasi dan secara bersamaan memastikan keamanan energi di dunia yang berubah dengan cepat,” kata Hudson.

Dihadiri oleh 15 ribu delegasi dari 125 negara, Gastech hadir sebagai forum bagi para pemimpin industri energi untuk berdiskusi tentang perkembangan dan tantangan di sektor industri dengan fokus utama pada pengembangan gas alam dan liquified natural gas (LNG). Seiring dengan perkembangan tren industri, Gastech turut mencakup teknologi baru, seperti hidrogen dan solusi energi terbarukan rendah karbon hingga artificial intelligence (AI). (*)