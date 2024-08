Hari Gajian, Ada Promo The Harvest Serba Rp 100 Ribu, Diskon 15 Persen dari Dapur Cokelat dan Mooncake Mako Bakery

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah gerai dari berbagai merek produsen kue, roti hingga cake menebar promo pada akhir bulan Agustus 2024 ini. Berikut informasi daftar potongan harga yang Tempo rangkum dari dari merek The Harvest, Dapur Cokelat dan Mako Bakery.

The Harvest

Kedai kue The Harvest menebar promo mulai 25 Agustus 2024. Promo berupa harga serba Rp 100 ribu ini ditawarkan dalam rangka menyambut toko ke-100.

"100 Sweet Days Celebration! Road to Our 100th Store!" demikian yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @harvestcakes, dikutip Tempo pada Senin, 26 Agustus 2024.

Lantas, menu apa saja yang bisa didapatkan dengan harga Rp 100 ribu tersebut? Berikut rinciannya:

- 3 portion cake all variant

- Cake mini square atau mini round

- Upsize cake (reguler square/round menjadi large rectangle)

- 6 break cake

- 10 daily bread

Promo harga serba Rp 100 ribu ini berlaku selama 100 hari hingga 30 November 2024.

Dapur Cokelat

Adapun Dapur Cokelat menawarkan promo pada akhir bulan dengan nama 'Payday Promo'. "Akhir bulan mau ngemil enak, tapi kantong tipis? EIts tenang Chocolaters! Dapur Cokelat selalu ada untuk kamu kapanpun dengan Payday Promo," tulis keterangan pada unggahan di Instagram @dapurcokelat.

Adapun promo yang dimaksud adalah potongan harga sampai dengan 15 persen untuk pembelian cake lewat transaksi langsung di gerai pada hingga 28 Agustus 2024. Sementara promo untuk pembelian lewat kurir online berlangsung pada 29-31 Agustus 2024.

Tak hanya produk produk cake, Dapur Cokelat juga memberi diskon untuk produk es cokelatnya. "Penikmat Iced Chocolate mana suara, mimin mau ingatin jangan sampai ketinggalan promo potongan 50% untuk Iced Chocolate ini yaa," seperti dikutip dari postingan Instagram Dapur Cokelat.

Untuk mendapatkan promo itu, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti:

- Berlaku di semua outlet dan delivery point Dapur Cokelat (Kecuali Makassar) periode 1 - 31 Agustus 2024.

- Potongan 50 persen berlaku untuk pembelian kedua, iced Chocolate All Variant ukuran cup dan 1 liter.

- Promo hanya berlaku untuk transaksi langsung di outlet dan delivery point, melalui Whatsapp (0811 1998 6116) & Chococall (0807 111 9999)

- Potongan untuk harga terendah untuk setiap transaksinya.

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya atau gift voucher.

- Selama persediaan masih ada.

Mako Bakery

Sementara itu, Mako Bakery menawarkan promo untuk pembelian produk mooncake. Promo yang diberikan adalah potongan harga sampai 10 persen yang berlaku hingga akhir bulan Agustus 2024.

"Celebrate the season with MAKO’s Early Bird Mooncake deal! Enjoy up to 10% off Mooncake Packages* until August 31, 2024. Get yours now and indulge in the festive flavors!" tulis @mako_bakery pada unggahan Instagramnya.

Pada promo ini, Mako menawarkan dua jenis boks berisi mooncake. Pada boks pertama berisi 4 mooncake dengan varian Single Yolk Lotus Seed, Single Yolk White Lotus Seed, White Lotus Seed dan Double Yolk White Lotus Seed. Box of 4 ini dibanderol Rp 479.000.

Sementara pada boks kedua berisi 2 mooncake dengan varian Single Yolk Lotus Seed dan Single Yolk White Lotus Seed. Box of 2 ini dijual di harga Rp 269.000. Bagi Anda yang ingin membeli mooncake satuan, produk ini dibanderol Rp 119.000.

