Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Melonjak jadi Rp 78.110 hingga Ikan Tongkol Naik jadi Rp 53.440 per Kg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024, menunjukkan kenaikan harga secara signifikan dari sejumlah bahan pangan.

Kenaikan harga rata-rata di tingkat pedagang secara nasional itu di antaranya terdapat pada cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng kemasan sederhana, dan garam halus beryodium. Tak hanya itu sejumlah jenis ikan harganya melonjak seperti ikan tongkol, ikan kembung, hingga ikan bandeng.

Baca juga: 4 Bansos yang akan Cair Agustus 2024

Sebagai contoh, harga cabai merah keriting naik 22,24 persen atau Rp 9.810 menjadi Rp 53.920 per kilogram dan harga cabai rawit juga naik 11,05 persen atau Rp 7.770 menjadi Rp 78.110 per kg. Adapun harga komoditas bawang merah naik hingga 33,01 persen menjadi Rp 35.300 per kg, sementara bawang putih bonggol turun 18,72 persen menjadi Rp 47.380 per kg.

Berikutnya, harga telur ayam ras naik 18,64 persen atau Rp5 .410 menjadi Rp 34.440 per kg dan harga minyak goreng kemasan sederhana naik 17,78 persen atau Rp 3.210 menjadi Rp 21.260 per kg. "Sementara harga garam halus beryodium naik 26,49 persen atau Rp 3.060 menjadi Rp 14.610 per kg," seperti dikutip dari Antara, Selasa, 6 Agustus 2024.

Sejumlah harga pangan yang turut naik adalah beras medium yang naik tipis 1,99 persen atau Rp 270 menjadi Rp 13.870 per kg, harga beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog pun naik tipis 0,87 persen atau Rp 110 menjadi Rp 12.690 per kg. Namun harga beras premium turun tipis 1,67 persen menjadi Rp 15.310 per kg.

Baca juga: Harga Bahan Pangan per 4 Agustus Cenderung Fluktuatif

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu harga daging sapi murni naik 4,41 persen atau Rp 5.970 menjadi Rp 141.230 per kg dan daging ayam ras naik 7,96 persen atau Rp 2.780 menjadi Rp 37.700 per kg. Berikutnya harga kedelai biji kering (impor) naik 3,51 persen menjadi Rp 12.380 per kg dan harga gula konsumsi naik 11,86 persen menjadi Rp 20.090 per kg.

Sedangkan harga harga tepung terigu curah terpantau naik Rp 300 menjadi Rp 10.560 per kg dan tepung terigu non curah naik Rp 2.290 menjadi Rp 15.620 per kg. Sementara harga jagung di tingkat peternak terpantau turun Rp 1.050 menjadi Rp 4.670 per kg. Harga minyak goreng curah pun turun tipis Rp 370 menjadi Rp 16.430 per kg.

Sementara untuk sejumlah komoditas ikan terpantau harganya melonjak. Harga ikan kembung, misalnya, naik hingga 52,7 persen atau Rp 19.420 menjadi Rp 56.270 per kg, harga ikan tongkol melambung 70,14 persen atau Rp 22.030 menjadi Rp 53.440 per kg dan harga ikan bandeng melonjak 51,71 persen atau Rp 17.280 menjadi Rp 50.700 per kg.

Pilihan Editor: Inflasi Volatile Food Maret Cukup Tinggi secara Tahunan, Begini Penjelasan Kepala Bapanas