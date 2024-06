Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat di Level Rp16.365 per dolar AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah menguat tipis dalam penutupan perdagangan Rabu, 19 Juni 2024. Nilai tukar rupiah menguat 47 poin menjadi Rp 16.365 per dolar AS. Pada akhir perdagangan pekan kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah tajam di level Rp 16.412.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan penjualan ritel AS hampir tidak meningkat pada bulan Mei dan bulan sebelumnya jauh lebih rendah. Pada hari Selasa, data menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih lesu pada kuartal kedua ini.

"Pasar kini memperkirakan kemungkinan sebesar 67 persen bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan September, menurut alat CME FedWatch, dengan perkiraan penurunan sebesar hampir 50 basis poin untuk sisa tahun ini," kata dia dalam analisis rutinnya.

Sementara itu, inflasi Inggris kembali ke angka target Bank of England, yakni 2 persen pada bulan Mei untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun. Penurunan inflasi harga konsumen tahunan dari angka 2,3 persen pada bulan April.

"Pasar memperkirakan peluang sekitar 50 persen penurunan suku bunga pertama pada bulan Agustus dan hampir setengah poin persentase pelonggaran moneter pada tahun 2024," tutur Ibrahim.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2024 kembali mencetak surplus US$ 2,93 miliar. Secara bulanan, surplus naik US$ 0,21 miliar. Bila dijumlahkan, surplus neraca perdagangan RI mencapai US$ 13,06 miliar.

"Tercatat surplus selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Mei 2024 ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu," katanya.



Surplus Mei 2024 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas yaitu sebesar US$ 4,26 miliar. Komoditas penyumbang surplus utamanya bahan bakar mineral HS 27, lemak dan minyak hewani nabati HS 15, besi dan baja HS 72. Namun, surplus neraca perdagangan nonmigas Mei 2024 lebih rendah dibanding bulan lalu, tetapi lebih tinggi dibandingkan Mei 2023.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit US$ 1,33 miliar. Adapun komoditas penyumbang utamanya adalah hasil minyak dan miyak mentah. Defisit neraca perdagangan komoditas Mei 2024 lebih rendah dari bulan lalu dan bulan yang sama tahun 2023.

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2024 sebesar US$ 19,65 miliar atau naik 13,82 persen dibandingkan April 2024. Namun, angkanya turun bila dibandingkan dengan ekspor Mei 2023, yakni US$ 21,72 miliar.

Peningkatan kinerja ekspor pada Mei 2024 didorong peningkatan ekspor nonmigas. Terutama komoditas mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya sebesar 26,66 persen dengan andil 1,34 persen. Lalu bijih logam terak dan abu sebesar 25,96 persen dengan andil 1,09 persen, kendaraan dan bagiannya sebesar 26,8 persen dengan andil 1 persen.

Sementara itu, total nilai impor Indonesia pada Mei 2024 mencapai US$ 19,4 miliar. Nilainya naik 14,82 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai impor migas mengalami penurunan pada Mei 2024 sebesar 7,91 persen secara bulanan menjadi US$ 2,75 miliar. Di sisi lain, nilai impor nonmigas mengalami peningkatan sebesar 19,7 persen secara bulanan menjadi US$ 16,65 miliar.

