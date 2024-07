Lagi Cari Orang yang Viralkan Kasus Afif Maulana, Ini Besaran Harta Kapolda Sumbar Irjen Suharyono

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Barat, Irjen Pol Suharyono tengah menjadi perhatian publik dalam kasus kematian bocah 13 tahun, Afif Maulana. Irjen Suharyono mengatakan akan mencari orang yang memviralkan kasus Afif Maulana di media sosial. Tindakan itu, kata dia, telah menimbulkan opini liar.

Dia menjelaskan bahwa tindakan memviralkan kasus itu sudah masuk trial by the press, yang dapat dijerat dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). “Ini sudah trial by the press, yakni menyimpulkan kasus yang masih dalam proses penyelidikan,” kata Suharyono dalam konferensi pers di Polresta Padang, Minggu, 23 Juni 2024.

Untuk diketahui, Suharyono merupakan lulusan Akademi Kepolisian alias Akpol dan merupakan taruna berprestasi. Dia pun meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik Adhi Makayasa angkatan 1992. Dia lahir pada 2 Desember 1966 di Temanggung, Jawa Tengah.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian, Suharyono kemudian meniti karier di institusi kepolisian. Berpengalaman di bidang intelijen, sejumlah jabatan strategis pernah diampu Suharyono.

Beberapa jabatan tersebut adalah Kapolresta Banjarmasin pada 2012, Direktur Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau pada 2014, hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Politik Baintelkam Polri pada 2015. Lantas, berapa harta kekayaan Suharyono?

Baca Juga: Keluarga Afif Maulana Minta Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Polisi di Padang

Harta Kekayaan Kapolda Sumbar Suharyono

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suharyono memiliki total kekayaan mencapai Rp 6.900.203.245 per 30 Maret 2023. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 4.970.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 700.000.000.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Harta bergerak lainnya: Rp 280.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 950.203.245.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Harta Suharyono didominasi properti yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Dua bidang tanah dan bangunan itu memiliki luas berkisar 105 hingga 380 meter persegi. Sementara aset kendaraan bermotor yang dilaporkannya adalah Toyota Land Cruiser (2005), Toyota Fortuner (2016), dan Toyota Innova (2003).

Pilihan editor: Profil Irjen Suharyono, Kapolda Sumbar yang Mau Cari Orang yang Viralkan Kasus Afif Maulana

MELYNDA DWI PUSPITA