Kondisi Proyek Kedutaan India yang Dibangun Waskita Karya di Tengah Sidang Gugatan oleh 24 Warga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di atas lahan seluas 6.916 m2, proyek gedung Kedutaan Besar India bakal dibangun di Jalan HR. Rasuna Said Kav S-1 RT.008, RW. 003, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Proyek pembangunan itu bakal terdiri dari empat lantai gedung Kanselir Utama, Kantor ASEAN Office dan konsular. Lalu, empat lantai gedung Jawaharlal Nehru Indian Culture Centre (JNICC) dan 18 lantai gedung untuk tempat tinggal dan konsuler.

Proyek pembangunan gedung kedutaan itu tak berjalan mulus. Saat ini, proyek yang digarap PT Waskita Karya ini tengah diprotes warga hingga digugat perdata Rp 3 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat Tempo menyambangi kawasan pembangunan pada Rabu, 3 Juli lalu, tak tampak ada aktivitas apapun yang berlangsung.

Baca Juga: Pengusaha Edwin Soeryadjaya Masuk dalam Daftar 24 Warga yang Gugat Waskita Karya dan Kedutaan India

Lokasi proyek pembangunan diapit dua markas kedutaan besar negara lain, yaitu Singapura dan Belanda. Dari depan, tak terlihat ada pekerja yang beraktivitas. Hanya ada satu crane yang tak beroperasi menjulang ke langit begitu saja.

Tempo mencoba melihat aktivitas di dalam proyek dari lantai 25 salah satu gedung di sekitar kawasan tersebut. Sekitar pukul 16.00 ketika itu, tak nampak ada aktivitas papaun di proyek yang telah di-groundbreaking sejak November tahun lalu itu. Beberapa alat berat tampak terparkir di dalam bagian pinggir proyek. Berdasarkan pantauan Tempo terlihat di sana ada dua orang yang tampak mondar-mandir.

Tempo menghubungi SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita untuk meminta konfirmasi atas berhentinya aktivitas proyek ini di tengah penolakan warga dan gugatan di pengadilan. Namun, Ermy belum merepons pesan Tempo.

Dalam rilis 30 November 2023, Waskita Karya menyatakan telah melakukan groundbreaking gedung dan kawasan pusat kebudayaan Kedutaan Besar India untuk Indonesia di Jakarta ini. Gedung baru Kedutaan Besar tertinggi di Jakarta ini bernilai Rp 334 miliar.

Dalam rilis tersebut, Ermy Puspa menyatakan bersyukur atas kontrak baru yang diraih Perseroan. ”Kami bersyukur atas kepercayaan Pemerintah India yang telah menunjuk Waskita untuk mengerjakan gedung Kedutaan Besar India. Perseroan berkomitmen untuk mengerjakan sesuai target waktu dan mutu,” ucapnya.

Selain itu, Ermy memastikan untuk menyelesaikan dengan kualitas yang terbaik serta menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan prinsip Zero Fatality, Zero Accident, Zero Rework dan Zero Waste saat berlangsungnya pembangunan proyek.

Dalam rilis tersebut juga disebutkan bahwa saat ini Perseroan sudah kembali kepada core business-nya sebagai kontraktor murni. Perseroan juga sangat selektif dalam memilih proyek baru terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran bulanan serta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi sehingga proyek – proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan.

Saat ini Waskita dipercaya untuk mengerjakan lebih dari 90 proyek yang sedang berjalan dan tersebar di seluruh Indonesia termasuk didalamnya 8 proyek IKN dengan NKB sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp13 triliun sebagai sumber EBITDA baru.