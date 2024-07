Hari Terakhir Jakarta Sneaker Day, Ada Tenant Peroleh Omzet Hingga Rp 700 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari terakhir Jakarta Sneaker Day (JSD) berkolaborasi dengan myBCA pada Ahad, 7 Juli 2024 terpantau ramai. Antusiasme ekshibisi sneaker dan streetwear ini tak lepas dari banyaknya promo dan potongan harga yang diberikan 43 tenant merek lokal yang berpartisipasi di dalamnya.

“Mulai puncak ramai pengunjungnya di hari Sabtu karena dibantu ada band dan DJ, store kami jadi terbantu banyak pengunjung,” ujar PIC reseller brand Sneakers Depth, Marco kepada Tempo, Ahad, 7 Juli.

Ini kali pertama bagi Sneakers Depth hadir di JSD. Marco mengaku cukup puas dengan antusiasme pengunjung JSD. Menurutnya, di hari terakhir JSD, Sneakers Depth berhasil menjual 300 unit sepatu dan mendapatkan omzet sekitar Rp 300 juta rupiah. “Total dari hari pertama kami berhasil menjual ada 700 unit sepatu, namun hari ini omzet tertinggi sejak hari pertama,” Tambahnya.

Selain Sneakers Depth ada juga jenama Kick Avenue juga turut hadir menjadi tenant di Jakarta Sneakers Day 2024. Menurut pengakuan Yuza, Store Manager Kick Avenue, mereka mampu meraih omzet sekitar Rp 700 juta untuk penyelenggaraan dua ahri pertama dan berhasil menjual 900-1000 unit sepatu. “Akumulasi omzet dari hari pertama sampai hari kedua bisa mencapai 700 jutaan, kalau omzet hari ini belum kami rekap,” Terang Yuza kepada Tempo.

JSD tahun ini mengusung tema "On To The Next Phase” merupakan gambaran evolusi dunia sneaker dengan fokus yang diperluas ke ranah olahraga. Acara JSD ini bertujuan menjadi wadah bagi para pecinta sneaker, fashion, arts, serta olahraga untuk berkumpul dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian kreatif Tanah Air.

Sebelumnya, Dimas Aditya Event Director myBCA x JSD On To The Next Phase mengungkapkan apresiasinya atas antusiasme pengunjung. “Tahun ini merupakan kali keenam kami mengadakan JSD secara offline, dan kami sangat terkesan dengan semangat serta apresiasi luar biasa sejak hari pertama. Ini membuktikan bahwa JSD terus menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sneaker di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi. JSD berlangsung selama tiga hari pda 5-7 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

