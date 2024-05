Harga Beras hingga Minyak Goreng Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau naik pada libur panjang akhir pekan. Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukan harga rata-rata nasional beras, cabai rawit merah, kedelai hingga minyak goreng kemasan naik pada Jumat, 24, Mei 2024.

Harga eceran beras premium naik Rp 240 menjadi 15.680 per kilogram, sementara beras medium naik Rp. 110 menjadi Rp 13.530 per kilogram. Cabai rawit erah terpantau naik Rp 2.410 menjadi Rp 46.200 per kilogram.

Komoditas lain yang terpantau naik adalah minyak goreng kemasan yang mengalami kenaikan Rp 140 menjadi Rp 17.960 per liter. Bawang putih naik Rp 1.820 menjadi Rp 43.840 per kilogram, sementara kedelai naik Rp 120 menjadi 12.180 per kilogram. Gula konsumsi naik Rp 60 menjadi Rp 18.380 per kilogram, tepung terigu naik Rp 20 menjadi 10.370 per kilogram.

Selanjutnya, daging ayam ras naik Rp 550 menjadi Rp 38.580 per kilogram, sementara daging sapi naik Rp 300 menjadi Rp 135.560 per kilogram. Telur ayam ras naik Rp 370 menjadi Rp 30.730 per kilogram. Ikan tongkol naik Rp 1.250 menjadi 32.820 per kilogram.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa komoditas terpantau mengalami penurunan harga seperti bawang merah, cabai merah jagung dan minyak goreng curah.

Harga bawang merah turun Rp 540 menjadi Rp 47.000 per kilogram, cabai merah turun Rp 1.460 menjadi Rp 45.280 per kilogram sementara minyak goreng curah turun Rp 60 menjadi Rp 1.730 per kilogram. Jagung di tingkat peternak turun Rp 10 menjadi Rp 5.630 per kilogram.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat